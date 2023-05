And Gueusseum rappelle au gouvernement que la hache de guerre n’est pas enterrée

Au lendemain du 1er mai, fête internationale l’ASAS And Gueusseum SEUM félicite toutes les travailleuses et travailleurs du monde qui se sont mobilisés pour célébrer l’événement qui entre autres acquis la liberté, la dignité et le travail décent demeurent des chantiers permanents à engager devant le patronat et les Gouvernements pour un mieux-être.

Malgré les impairs notés dans l’application des accords, And Gueusseum réitère sa motion de remerciement à son Excellence Macky Sall Président de la République pour les augmentations substantielles et inédites du pouvoir d’achat des Travailleurs à l’heure du bilan du 1er mai 2023 au Palais de la République et exhorte le patronat à faire preuve de célérité afin que les employés du secteur privé bénéficient aussi du relèvement de leur pouvoir d’achat laminé par une inflation sans commune mesure.

Dans le secteur de la santé et de l’Action Sociale la révision du système de rémunération des conseillers en travail social, le reclassement des techniciens supérieurs de santé ayant comblé leur gaps de connaissances et de compétences conformément au décret 2021-667 du 27 mai 2021, tout comme le plan de carrière des Aides sociaux des Assistants infirmiers, des techniciens de maintenance hospitalière, des agents d’hygiène des préventionnistes, des infirmiers brevetés, des prothésistes, assistants dentaires, préparateurs en pharmacie et communautaires constituent des préoccupations et des interpellations car ayant fait l’objet d’accords réalistes et réalisables à matérialiser pour un climat social apaisé.

Dans la même veine, Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Dr Marie Khémésse NGOM NDIAYE, est à nouveau interpellée dans l’extinction des foyers chroniques de tension dont le principal est allumé par un protégé du Top management hospitalier. C’est le lieu de l’interpeller sur l’absence de Conseil d’Administration (organe délibérant des Etablissements Publics de Santé) des hôpitaux de Kolda et de Kédougou toujours dans l’irrégularité dans l’obligation de faire voter des budgets et de présenter des états financiers annuels.

Devant la pénurie de spécialistes après 11 années d’absence de recrutement de techniciens supérieurs à l’ENDSS, And Gueusseum s’insurge contre les circulaires n° 2972/MFPTSP/SG/DGEP/DGPEEC/DFP du 17 octobre 2022 du Ministre de la Fonction publique et celle n° 008156-MSAS/CAB/sp du Ministre de la Santé et de l’Action sociale demandant aux Gouverneurs de régions relatives aux agents admis au concours professionnels qui auraient cessé service. Au lieu de les menacer de représailles, And Gueusseum considère qu’il faut encourager et accompagner cette denrée rare en leur octroyant le plus rapidement possible leurs pécules et frais de mémoire en plus de leur mise en position de stage pour combler les gaps en spécialistes mais surtout mettre fin à ces vieilles querelles de clochers entre le ministère de la santé et l’ENDSS par cette ultime et vaine tentative de s’opposer à leur droit à la formation.

Et And Gueusseum de rappeler le cas de l’hôpital A. Le Dantec dont les pouvoirs de décision ont été partagés entre le conseil d’administration et la DGES, avec un Directeur confondu dans des tâches de faisant fonction, sans accompagnement idoine, portant ainsi un gros préjudice aux travailleurs. Quid du contentieux entre Polymed et l’hôpital de Mbour et du chantier de reconstruction de l’hôpital A. Le Dantec héritage de l’ancien MSAS Abdoulaye Diouf SARR devenu DG du bailleur FONSIS.

C’est pourquoi, à la suite de la trêve des grèves et du boycott des programmes de santé ainsi que celui des formations et des supervisions, And Gueusseum invite à nouveau Monsieur le Premier Ministre, à qui elle avait fait l’honneur de cesser les hostilités, d’organiser une séance plénière de restitution des propositions faites par les plénipotentiaires du Gouvernement pour une délibération définitive sur l’harmonisation des augmentations de salaire et leur généralisation, autant dans les Collectivités territoriales que dans les Etablissements Publics de Santé notamment pour le personnel en rade depuis le 31 mai 2022 pour la justice et l’équité sociale.

Par ailleurs, l’opportunité offerte par la présentation des cahiers de doléances au Président de la République a permis au Président de l’ASAS And Gueusseum en l’occurrence le Camarade Mballo Dia Thiam, non moins Secrétaire général Adjoint de la FGTS-B, en l’absence du président Sidya Ndiaye empêché, de faire part au Chef de l’Etat des autres accords non encore matérialisés. Il s’agit surtout du système LMD à l’ENTSS, à l’école de maintenance de Diourbel et à l’école d’hygiène de Khombole, de l’érection des Conseils de l’Ordre des Sages-femmes et celui des infirmiers, la réforme du district sanitaire, l’érection des Directions régionales de la Santé et de l’Action sociale tout comme la relecture de la réforme hospitalière incluant la création de l’EPS de niveau 4 tant évoqué sans existence légale et ni contenu dans la carte hospitalière.

En outre, And Gueusseum salue les efforts de digitalisation de la santé non sans relever le manque de système d’information médicale (SIM) par endroit dans les hôpitaux, le défaut de jonction avec le système d’information à des fins de gestion (SIG) du niveau périphérique surtout dans un contexte de rétention d’informations sanitaires et sociales ayant rendu le système aveugle malgré le braconnage de données sanitaires et sociales par le MSAS via certains projets ou programmes.

Aussi, tout en se remémorant les travailleurs massacres à Chicago en 1886 pour la défense de leur pain, le Directoire National de And Gueusseum prie sur la mémoire des camarades qui ont endeuillé ce 1er mai 2023 par leur disparition la veille sur la pointe des pieds en l’occurrence Ibrahima Séne, ancien Secrétaire général du syndicat des techniciens du Sénégal et de la centrale CSA, Malick Ndiaye sociologue ancien membre du BEN du SAES et ancien porte-parole de l’UNSAS, Mame Less Camara journaliste-formateur ancien Secrétaire général du SYNPICS.

Enfin, And Gueusseum rappelle au Gouvernement et aux camarades que la trêve ne signifie pas la levée des mots d’ordre car la hache de guerre n’est que momentanément enterrée mais chaque Gueusseumeuse et Gueusseumeur sait où il a enterré la sienne.

Fait à Dakar, le 07 avril 2023.