Propos sur les marabouts : Papa Amadou Sarr revient sur son éjection à la DER

Papa Amadou Sarr, l’ex ministre qui présidait aux destinées de la Der/Fj, a été limogé suite à des propos qu’il a tenu sur les marabouts le 8 mars 2022. Aujourd’hui Directeur exécutif de l’Afd, l’ex ministre s’est confié sur cet épisode amer.

«Certains de mes propos ont été sortis de leur contexte, je m’en suis excusé, je m’en souviens sur vos ondes. C’est pendant cette même période que j’ai appris à la télé mon limogeage tout en sachant que deux heures auparavant, le président Macky Sall que je remercie pour m’avoir fait confiance, m’appelé pour me dire que les propos que j’avais tenus étaient inacceptables dans la société sénégalaise. Et que pour mettre fin à la polémique et pour aussi des questions d’ordre politique, sociales, de stabilité, il décidait de prendre un décret pour mettre fin à mes fonctions (…)»

« Je pense que depuis le début, je n’étais pas forcément en terreau favorable dans le sens où ma manière de faire, de parler, de travailler, d’exécuter les missions qui me sont confiées, ont été contestées par certains et je le dis très clairement, par des proches du président de la République. Quand je suis rentré, les discussions étaient claies entre le président de la République et moi-même. Je lui avais dit que je n’étais pas un politicien, que je ne ferais pas de la politique.

Et il m’a très clairement, dit lui-même qu’il ne veut pas que je fasse de la politique parce qu’il n’a pas besoin que de politiciens autour de lui. Il a aussi besoin de techniciens. Et ça a été mal vécu par certains proches du président, y compris dans son cabinet, y compris dans le gouvernement, qui m’en voulaient avec qui j’étais à couteaux tirés toujours jours. C’était de notoriété publique que je dérangeais dans le système », a-t-il déclaré dans le Grand Jury de Rfm.