Ousmane Sonko panique…Il fuit pour échapper à la prison

Ousmane Sonko est sorti du silence à la veille de son procès en appel. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a fait une déclaration digne d’un chef de parti en panique. Sonko continue sa désobéissance. Et ce qu’il ne sait pas, c’est que tous les actes qu’il pose confirment sa couardise. Le maire de Ziguinchor a peur de la prison. Mais ce dont il a le plus peur, c’est de perdre son éligibilité. Alors, il tente un dernier coup.

Ousmane Sonko n’ira pas assister à son procès en appel. Le leader de Pastef qui dit être actuellement à Ziguinchor, a décidé de poursuivre sa campagne de désobéissance civique. « Toujours dans ma campagne de désobéissance civique, j’ai décidé de ne plus collaborer avec cette justice. Si la Justice et l’Etat ne peuvent pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit», a déclaré Sonko.

Mais cette déclaration de Sonko cache autre chose. Le leader de Pastef sait pertinemment que le procès de ce lundi ne représente pas un grand danger pour lui. Il anticipe sur ce qui doit se passer dans l’affaire Sweet Beauté. Ce dossier est plus corsé que le procès pour diffamation. Le maire de Ziguinchor risque la prison ferme dans cette affaire. Il est accusé de viols et menaces de mort par une jeune masseuse. Il doit être jugé par la chambre criminelle et risque dix (10) ans de prison ferme. Ce qui va mettre fin à sa carrière politique.

Pour éviter un tel scénario, Sonko tente l’impossible. Cette campagne de désobéissance ne peut pas durer. Une chose que Sonko n’ignore pas. Pour l’affaire Mame Mbaye Niang, Sonko peut se donner le luxe de narguer la justice. Mais pour le dossier de viol, Sonko ne peut pas se comporter comme bon lui semble. Dans un procès criminel, le leader de Pastef ne peut pas ne pas se présenter. S’il s’entête sur cette voie, un mandat d’amener lui sera décerné. Et il risque de passer un sale quart d’heure entre les mains des forces de défense et de sécurité.

Conscient du danger qui le guette, le leader radical est allé se terrer dans l’endroit le plus «sûr» pour lui. Son voyage à Ziguinchor n’est pas anodin. Le PROS (Président Ousmane Sonko) espère que les jeunes de la zone Sud vont le protéger. Ce voyage est aussi stratégique. Venir chercher Sonko à la cité Keur Gorgui pour l’amener au Tribunal serait plus facile que d’aller le chercher en Casamance. Ce qui ne fait que renforcer la théorie de la peur chez Sonko.

Le leader de Pastef a bien raison de se cacher à Ziguinchor. Sonko ne peut plus mobiliser à Dakar. Le patriote en chef a tellement causé de tort aux dakarois qu’il ne peut plus y organiser de manifestations réussies. La petite brouille entre lui, Khalifa Sall et Barthélémy Dias ne lui facilite pas les choses. Si Sonko voulait continuer à lancer sa révolution dans la capitale, il risque de se heurter au refus du maire de Dakar. Barth change la capitale et il ne serait pas assez fou pour laisser Sonko tout détruire.

Tout ceci confirme que le maire de Ziguinchor est aux abois. En moins de deux semaines, Sonko a fait deux sorties médiatiques. Le maire de Ziguinchor ne rassure pas pour un leader qui a lancé le «Gatsa Gatsa». Fuir en Casamance ne réglera pas sa situation. Désormais, de nombreux Patriotes se posent des questions sur le cas de leur leader. S’il ne fait pas attention, il risque d’avoir un destin pire que celui d’Idrissa Seck. Les jours à venir vont sceller définitivement le destin de l’adversaire principal de Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru