Voici pourquoi Barth ne veut plus de Sonko…C’est à cause de…(Révélations)

On sait maintenant pourquoi le maire de Dakar et membre influent de la coalition Taxawu, Barthélémy Dias, ne veut plus cheminer avec le leader radical de l’opposition, Ousmane Sonko ? Le maire de Dakar ne veut même plus entendre parler de Sonko car il a commis un crime de lèse-majesté. Xibaaru vous fait une révélation sur la tension qui règne au sein de la coalition Yewwi et pourquoi Barthélémy ne veut même plus voir Ousmane Sonko en photo…Tout ça, à cause d’une personnalité politique…qui n’est pas Macky Sall.

Barthélémy Dias est en colère contre Ousmane Sonko. Il ne veut plus s’asseoir à la même table que le maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko croyait que toute la coalition Yewwi Askan Wi le suivrait quelles que soient ses décisions même les plus saugrenues et impopulaires. Ousmane Sonko se croyait le seul chef de Yewwi et le plus important. Il a alors accumulé les « bêtises » que les leaders toléraient.

Mais il a commis une faute politique et les leaders politiques de Taxawu à Dakar ont décidé de ne plus s’asseoir avec lui. Xibaaru vous fait la révélation sur les tensions entre le maire de Dakar Barthélémy Dias et le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.

Mimi Touré, cause de l’accrochage entre Barth et Sonko

Une source proche du maire de Dakar nous révèle que Barthélémy Dias a eu un accrochage avec Ousmane Sonko au sujet de l’enrôlement de Mimi Touré dans la coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi. Tout d’abord quand Mimi Touré avait été vue aux côtés de Guy Marius Sagna lors du meeting de Yewwi à la place de la Nation, Barth avait demandé des comptes à Sonko. Mais ce dernier a dit ne pas devoir lui rendre compte de ses agissements. Grosse erreur. Barthélémy Dias n’est pas un homme à accepter qu’on lui réponde de cette manière, surtout de la part de quelqu’un avec qui il vit dans une même coalition ou dans un même parti.

Et le clash est intervenu lorsque Sonko a pris la défense de Mimi Touré lors des menaces du PDS et l’APR à l’encontre de cette dernière. Sonko a publiquement annoncé le soutien de Yewwi à l’endroit de Mimi Touré sans s’en référer à la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Ni Habib Sy qui est le Président de la Conférence des leaders, ni Khalifa Sall, ni Serigne Moustapha Sy, ni Barthélémy Dias n’avaient été consultés par Ousmane Sonko.

Et c’est cette dernière prise de position qui a mis le maire de Dakar et le leader de Taxawu dans tous leurs états. Ils en veulent terriblement à Ousmane Sonko. Et quand la rencontre avec Macky s’est présentée, Barth a saisi l’occasion pour se venger des agissements de Sonko. Et Barth et Khalifa ont pu avoir Habib Sy de leur côté, car Sonko sape son autorité de Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Barth dit non à Sonko

Ousmane Sonko s’est offusqué des civilités entre ces derniers et Macky Sall, lors de l’ouverture du Forum de Dakar sur l’économie solidaire et sociale. La réponse du berger à la bergère n’a pas du tout tardé. De la même façon qu’Ousmane Sonko avait répondu à Barth, ce dernier a tenu à faire sa précision : « C’est moi, en tant que maire de Dakar qui ai pris sur moi la responsabilité, en ma qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter solennellement Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce sixième forum ».

Barthélémy Dias encense même Macky Sall, histoire de montrer à Ousmane Sonko qu’il ne roule pas pour lui. A l’endroit de Macky Sall, il dit : que c’est la première fois qu’« un Chef d’Etat accepte de venir ouvrir et présider le forum mondial de l’Economie sociale et solidaire ». Mieux, il dit avoir demandé au Président Macky Sall d’accepter d’être : « le porte-voix de l’Economie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde ».

Barthélémy Dias est prêt à démontrer à Ousmane Sonko que c’est lui qui reste le patron de Dakar. Il le lui démontre en ne se montrant plus aussi engagé qu’il l’était dans les combats pour sortir Ousmane Sonko des griffes de la justice. Barth avertit même qu’il a été élu maire de la ville de Dakar, pour rendre le cadre de vie dans la capitale plus agréable. Il n’acceptera plus qu’à l’occasion de certaines manifestations, on cherche à détruire des édifices de la ville de Dakar.

Ousmane Sonko a tenu à vouloir démentir une telle assertion en soutenant : « Il faut se tenir prêt, le combat c’est à Dakar. Il nous reste 10 mois pour commencer notre Révolution qui partira du Sénégal pour servir de référence à tous les pays africains ». Ousmane Sonko veut donc signifier à Barth que Dakar n’est pas sa chasse gardée. Pourtant, Dakar n’est plus la plaque tournante dans les manifestations qu’il appelle contre le régime.

Ousmane Sonko, un égoïste

Ousmane Sonko se réfugie à Ziguinchor pour convoquer une réunion de son Conseil municipal ce lundi 8 mai, date prévue pour la tenue de son procès qui l’oppose en Appel à Mbaye Niang. Selon une source, les avocats d’Ousmane Sonko vont demander le renvoi de l’audience. Il cherche à gagner du temps. Et ensuite, il veut faire désormais de Ziguinchor, le principal foyer de sa lutte contre le régime de Macky Sall, car n’étant plus sûr de compter désormais totalement sur Dakar. Il s’est mis sur le dos, le maire Barthélémy Dias qui n’est pas quelqu’un qui se laisse faire.

Dans Yewwi, il se trouve de plus en plus des leaders qui se lassent des pratiques de Sonko qui agit au nom de cette coalition de l’opposition sans consulter ou se soucier de personne. Ousmane Sonko veut que tout le monde s’engage à ses côtés pour le faire échapper à une condamnation par la justice qui va le priver de ses droits civiques et l’empêcher d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Pourtant, Khalifa Sall n’est pas toujours éligible. Son éligibilité ne tient que sur une amnistie des faits pour lesquels il a été condamné, par le Président de la République. Que fait Ousmane Sonko pour engager le combat pour que Khalifa Sall recouvre ses droits civiques ? Ousmane Sonko est un égoïste. Il ne pense qu’à sa personne et se moque de celle des autres. Les autres leaders de Yewwi l’apprennent petit à petit, Ousmane Sonko cherche à les manipuler. Ils vont tous finir par lui tourner le dos.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn