Le cauchemar de Sonko se poursuit…les portes de Dakar se ferment !

Chaque jour qui passe, Ousmane Sonko s’isole de plus en plus. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) aura du mal à mener à terme ses projets. Le président Macky Sall trouve toujours la solution pour barrer la route à son éternel adversaire. Le maire de Ziguinchor avait déjà trouvé le bon lieu pour achever sa révolution. Mais le locataire du Palais vient de lui fermer la porte au nez. Les armes secrètes de Macky rejoignent la partie. La machine de la destruction de Sonko est en marche.

Ousmane Sonko n’a toujours pas compris comment se fait la politique au Sénégal. Le patriote en chef est persuadé qu’il ne sera président que par la force de la rue. Depuis que des dossiers judiciaires sont brandis contre lui, il tente de précipiter le pays dans le chaos. Sonko mise sur son emprise sur les jeunes pour arriver à ses fins. Malheureusement, tous les plans qu’il a mis en branle ont échoué. Des échecs qui isolent de plus en plus le leader de l’opposition radicale. A quelques mois de la présidentielle, le maire de Ziguinchor voit ses camarades de l’opposition lui tourner le dos.

Avec le dialogue qu’il a lancé, Macky Sall est en train de démanteler la grande coalition Yewwi Askan Wi. Khalifa Sall est devant la porte du Palais. Condamné dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, le leader de Taxawu Sénégal est obligé de « négocier » une amnistie. Ce qui le pousse à la table des négociations. Dans une récente sortie médiatique, Khalifa a révélé son intention de répondre à l’appel du président. Une sortie qui n’est pas du goût des patriotes. Mais ils n’y peuvent rien, Khaf est obligé de marchander avec Macky Sall.

Barthélémy Dias est en train de faciliter cette rencontre. Le maire de Dakar ne rate jamais une occasion de réunir les deux hommes. La preuve, il a profité de l’ouverture du Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire pour amener les leaders de Yewwi à la table de Macky. Dans les images parvenues à Xibaaru, on y aperçoit Khalifa Sall en toute complicité avec Macky. Mais il n’était pas le seul. Habib Sy a été aperçu en train de serrer la main du chef de l’Etat. Ces clichés largement partagés sont annonciateurs d’un probable dialogue entre ces personnes et le président. Et pourtant, Dias-fils avait déclaré, dans une télé de la place, qu’il n’allait jamais s’asseoir avec Macky.

Mais dans la politique sénégalaise, il ne faut jamais dire jamais. Une chose que Sonko aura appris à son dépend. L’édile de la maire de Ziguinchor veut achever sa révolution à Dakar. Mais avec le rapprochement de Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Macky Sall, ce projet risque d’être un nouvel échec. Dias-fils travaille d’arrache-pied pour changer la capitale sénégalaise. Et faut dire que ça fonctionne à merveille. Les projets sociaux qu’il a initiés, rappellent le système Khalifa quand il était maire. Alors, on ne voit pas Barth laisser Sonko transformer sa ville en champ de bataille.

Dans le programme du Nemmeeku Tour, Sonko n’a pas donné la destination pour le 7 mai. Mais tout porte à croire que la «surprise» sera pour Dakar. Ce jour va coïncider avec la veille de son procès en appel dans l’affaire Prodac. Si Sonko continue dans sa logique, il voudra être à Dakar pour galvaniser les jeunes qui ne manqueront pas de le défendre. « Il faut se tenir prêt, le combat c’est à Dakar. Il nous reste 10 mois pour commencer notre Révolution qui partira du Sénégal pour servir de référence à tous les pays africains », avait-il déclaré à Mont Roland.

Le leader Pastef vient encore de se placer dans une mauvaise position. Dakar est devenue l’arène privilégiée de Sonko pour ses combats de rues. Mais en cooptant Khalifa et Barth, Macky isole Sonko avant de l’exécuter. Si les patriotes ne font pas attention, “Sonko dou book en 2024” (Sonko ne sera pas de la partie en 2024. Et même une désobéissance ne pourrait changer cette réalité.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru