Nominations DG : Hamidou Thiaw critique les choix de Sonko

Pendant de nombreuses années, Ousmane Sonko et son parti, le Pastef, ont suscité l’espoir chez les Sénégalais en promettant un projet capable de sortir le pays de sa pauvreté chronique. Pourtant, après une décennie en politique, il est surprenant de constater que ces mêmes acteurs commencent seulement à aborder les problèmes des citoyens.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment annoncé que ce projet tant attendu sera finalisé au troisième trimestre de 2024. Sommes-nous victimes d’une illusion depuis des années ? Malheureusement, oui.

Des vidéos circulent désormais montrant le Premier ministre affirmant, lorsqu’il était dans l’opposition, que tous les postes de direction seraient soumis à un processus d’appel à candidature. Cependant, les récentes nominations de directeurs parmi les alliés et les amis sèment le doute sur cette promesse de rupture.

Ce qui était censé être un changement semble de plus en plus être une continuité. Nous espérons sincèrement que ce gouvernement réussira, car le pays en a grandement besoin. Les attentes des Sénégalais sont claires : un emploi bien rémunéré et une baisse du coût de la vie. Ensemble le vrai changement est possible.

Que Dieu protège le Sénégal.

Que Dieu protège l’Afrique

Ensemble le vrai changement est possible.

Le Président

Hamidou Thiaw