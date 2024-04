Baisse du loyer : Plus de 3500 plaintes déposées sur la table du procureur

La loi portant baisse du coût du loyer ne parvient toujours pas à résoudre les difficultés auxquelles font face les locataires. En effet, la commission mise en place peine à assurer le suivi sur le terrain.

Sur Rfm, Momar Ndao, le président de la Commission nationale de régulation des loyers à usage d’habitation, évoque un manque de moyens. A l’en croire, plus de 3 500 plaintes de locataires ont été déposées sur la table du procureur de la République.

‘’Nous avons reçu environ 3 918 plaintes sur le loyer. L’autre difficulté, c’est qu’il y a beaucoup de locataires qui sont menacés d’expulsion. Nous n’avons pas tous les moyens qui nous permettent de pouvoir agir le plus amplement possible, parce que les budgets ne sont pas encore disponibles et le personnel n’est pas suffisant pour aller sur le terrain et faire des vérifications de conformité par rapport aux prix qui sont pratiqués’’, a expliqué Momar Ndao repris par Seneweb.

Face à la cherté du loyer qui rend difficile le train de vie des locataires, certaines organisations de défense des locataires, notamment le président de la fédération de l’Agence des courtiers immobiliers du Sénégal, ont invité le nouveau chef de l’Etat à construire des logements sociaux.

‘’L’Etat est beaucoup plus puissant que les propriétaires privés. L’État détient les terres de Dakar. On a l’aéroport, on a la bande verte. L’Etat n’a qu’à construire des immeubles. Là où les propriétaires privés louent à 400 mille, l’Etat les propose à 200 mille, parce que ces propriétaires privés qu’on a ici, qui travaillent et qui ont construit leur propres immeubles, on ne peut pas leur imposer de louer à tel ou tel montant’’.

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye est interpellé sur la situation des locataires. La réglementation du secteur est plus que jamais nécessaire.