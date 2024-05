Le président Diomaye a reçu les responsables d’Amnesty International

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accordé une audience à Agnès Callamard, secrétaire générale Amnesty international ainsi que les représentants de l’organisation au Sénégal et en Afrique, dont Seydi Gassama. D’ailleurs, c’est ce dernier qui en a fait l’annonce sur sa page Facebook.

« Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé une audience le vendredi 3 mai 2024 á Agnés Callamard, Secrétaire Générale d’Amnesty International, accompagnée de représentants de l’organisation au Sénégal et en Afrique. Au cours de l’audience, le Président Faye a renouvelé son engagement á prendre des initiatives pour renforcer la protection des droits humains et la bonne gouvernance économique et financière. Il a également dit l’engagement de son gouvernement á promouvoir la paix et les droits humains sur la scène régionale et internationale. Il a partagé les préoccupations de l’organisation sur la situation á Gaza et les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire qui y ont lieu », a écrit Seydi Gassama sur Facebook.