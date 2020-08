Anniversaire de Aly Ngouille Ndiaye…l’hommage particulier de

L’hommage de Aly Ngouille Sarr à son homonyme Aly Ngouille Ndiaye

Cher homonyme,

Le 16 août est une date historique pour moi parce qu’elle marque le jour de votre anniversaire. Je me suis toujours fais un point d’honneur de sacrifier aux traditionnels souhaits de joyeux anniversaire et je n’y dérogerai sous aucun prétexte.

Cette année, les mesures barrières édictées dans un contexte difficile de crise sanitaire imposent de varier le format pour mieux rester dans l’air du temps. Il s’agit, en guise de cadeau, de vous transmettre mes encouragements à faire respecter, en tant que ministre de l’intérieur, l’application de la panoplie de mesures prises par le président Macky SALL pour protéger les populations, dès les premiers jours de la pandémie à coronavirus.

Encouragements, simplement parce que la mission est difficile et sensible, mais je sais que vous êtes un homme de défis que rien n’arrête sur le chemin du devoir. Avec vous, nul doute que les objectifs fixés seront atteints car vous ne savez pas vous ménager quand il faut servir loyalement son pays.

La rigueur et le doigté que vous mettez dans la mise en œuvre des mesures barrières contre la covid-19, emportent mon adhésion à votre démarche politique aux côtés du président SALL. Je suis convaincu que le président de la République peut compter sur vous pour mener à bien sa mission. Je dois rappeler que vous êtes le premier instigateur de la politique énergétique proposée par le président Macky SALL. En outre, ministre de l’Energie, vous aviez très vite compris que la gestion de ce secteur consistait à :

Sécuriser l’approvisionnement de la SENELEC en combustibles de qualité et en quantité ;

Faire disparaître les réseaux détériorés pour une bonne distribution de l’électricité ;

Mettre sur pied une politique d’expansion des énergies renouvelables et du mix énergétique ;

C’est grâce à votre clairvoyance que les coupures intempestives d’électricité ont été éradiquées. De même, votre bravoure sera connue de tous les Sénégalais lorsque vous êtes nommé ministre de l’Industrie et des Mines. Le projet du pôle urbain de Diamniadio prend dès lors forme grâce à la réalisation, dans un court délai, du Parc Industriel Intégré de Diamniadio (PIID).

Par ailleurs, vous êtes l’instigateur de l’inscription par le président SALL du dialogue national dans l’agenda républicain. Pour faire réussir une telle initiative, vous vous êtes saigné aux quatre veines, n’en déplaise à tous ceux – une bonne frange de l’opposition – qui la vouaient aux gémonies avant l’élection présidentielle.

Précisément, s’agissant de l’élection présidentielle, vous vous êtes démené pour qu’elle fût organisée sans anicroches et de manière transparente. Tous les observateurs nationaux et étrangers se sont félicités du bon déroulement de cette élection. Et, pour la première fois, dans l’histoire politique du Sénégal, les heures de fermeture des bureaux de vote ont été scrupuleusement respectées et aucune prolongation n’a été notée sur toute l’étendue du territoire.

Cher homonyme,

Je sais que vous ne rechignez pas à la tâche pour mettre en œuvre les mesures barrières visant à protéger les populations contre la pandémie à coronavirus.

Tenez bon ! La tâche est lourde et complexe nécessitant beaucoup de tact, mais vous avez toujours fait preuve d’un courage et d’une capacité managériale exemplaires.

Votre sens de l’écoute et votre approche collégiale vous ont valu le respect et l’admiration des chefs religieux de tout bord. Qu’Allah préserve et raffermisse ces relations.

Je suis sûr que le peuple sénégalais vous voit comme un homme loyal, sérieux et travailleur. Je vous souhaite une longue vie et une très bonne santé car le Sénégal a besoin de vous.

ALY NGOUILLE SARR