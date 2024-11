Anniversaire du Rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub…Vingt-deux (22) ans déjà

Ce Mercredi 13 novembre 2024 marque le vingt-deuxième (22e) anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub OULD Cheikh Sidiya, une figure éminente et un homme de paix, dont l’œuvre et la sagesse continuent d’illuminer les relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Sa mémoire est particulièrement chère à ceux qui se rappellent son rôle durant les douloureux événements de 1989, lorsqu’il œuvra pour préserver et renforcer les liens fraternels entre les deux nations.

À cette occasion mémorable, la famille « la Oummah islamique, la famille du vénérable Cheikh, et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, à prier pour le repos de son âme, enfouie au Cimetière de Balantiya à Boutilimit en Mauritanie. Cheikh Yakhoub, guidé par une vision de vie profondément ancrée dans la Sounnah du Prophète (SAW) et les préceptes de l’Islam, a laissé une empreinte indélébile par sa piété et sa droiture », lit-on dans une note.

Pour honorer sa mémoire, il lance un « appel bienveillant aux autorités des deux pays, en Mauritanie et au Sénégal, en leur soumettant le souhait de nommer le Pont de Rosso, dont les travaux approchent de leur terme, en hommage à cet Homme de Dieu. Que ce pont soit le « Pont Cheikh Yakhoub », un symbole des liens durables qu’il a tissés entre les peuples de ces deux nations sœurs ».

Puisse Allah (SWT) lui accorder une place privilégiée dans le plus haut des Paradis, Al-Firdaws, aux côtés du Prophète (PSL).