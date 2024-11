Caravane Digitale d’Appui pour la victoire de Pastef : Restitution du suivi et d’évaluation

Restitution du suivi et évaluation numérique de la Caravane Digitale d’Appui pour une MAJORITE ABSOLUE à la LISTE PASTEF.

SOURCE DE MOTIVATION : «Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs»; «Ceux qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ! ». Sourate 39 Versets 17-18. T

ELEMENTS D’APPRECIATION DE LADITE CARAVANE :

Pour les élections législatives du 17 novembre 2024, le leader du Pastef appelle à donner une majorité écrasante au parti du pouvoir pour permettre au Chef de l’Etat de mettre en pratique le nouveau référentiel de transformation économique et sociale du Sénégal 2050 : «ce qui reste à faire c’est de donner au Président Bassirou Diomaye Faye les moyens de mener à bien sa politique de transformation systémique de notre économie. Vous devez donner au Président Diomaye Faye et son gouvernement une majorité écrasante pour qu’on puisse dérouler la Vision Sénégal 2050». Dixit OUSMANE SONKO.

BASE DE REFERENCE :

Aminata Touré Haut Représentant du Président de la République : «C’est un appel aux Sénégalais à parachever la victoire du 24 mars en allant massivement voter pour la liste Pastef pour que notre régime ait une large majorité à l’Assemblé nationale afin de mettre en œuvre les ambitions du Programme Sénégal 2050 ». Source : Yoor Yoor Bi Mardi 12 Novembre 2024 page 5.

TRAJET DIGITAL DE LA CARAVANE :

Le suivi de ladite caravane numérique à consister à examiner les moyens déployés et les activités menées durant le trajet national et international. C’est en vue de surveiller les progrès accomplis par rapport aux indicateurs sur la voie de la réalisation des produits de campagne identifiés dans le landerneau politique des législatives. La liste de vérification indique les éléments ou les questions clés devant être vérifiés par rapport aux indicateurs dans le cadre de discussions des caravaniers, d’entretiens ou de l’observation directe. Il est question de s’assurer que le doigté managérial technologique est intégré pendant la mise en route de ladite caravane politique. Mieux encore de réorienter les activités selon de besoin de la campagne législative. Selon les circonstances de la campagne digitale, il a été nécessaire d’élaborer des outils digitaux particuliers pour suivre l’évolution des variables proposées. L’évaluation de ce projet de ce type particulier n’est pas de tout repos. Le pré requis est la culture numérique. Cette attitude consiste à déterminer si les objectifs ont été atteints? A-t-on atteint les résultats voulus? Les mesures (Input) ont-elles conduit à atteindre les objectifs fixés? Les objectifs ont-ils été atteints moyennant un coût raisonnable?

Dans cet ordre d’idée d’ingénierie politique, 60% de détenteurs de carte d’électeur sur un total de 7.371.890 (dge.sn) ont été connectés par ricochet conviés à prendre place dans la caravane inédite. Statistiques électoraux à l’appui. Le nombre est de 4 423 134. Ils ont réservé de place dans la caravane. Ces jeunes, hommes et femmes sont des caravaniers virtuels. Ils ont une référence commune : la détention de la carte d’électeurs ; la carte de membre de Pastef en plus du degré élevé de motivation dans l’intériorisation des discours de campagne de la tête de liste de PASTEF, le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Le dépouillement depuis le départ de ladite caravane sous l’œil des sponsors fait ressortir que les caravaniers sitôt le 17 Novembre répondront à l’appel pour une majorité absolue et écrasante de la liste de Pastef. Une assemblée Nationale de RUPTURE demeure leur leitmotiv. Dans cette vision citoyenne, patriotique optimale et scientifique, une stratégie digitale de campagne hors des sentiers battus est menée. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication constituent un terrain d’application pour justement rallier le peuple et la diaspora à la bonne cause qu’est la Rupture. Soxna Aminata Touré Haut Représentant du Président de la République s’est déjà logée dans la catégorie VIP dans le véhicule civique de la caravane. La locomotive a pris départ depuis le 27 octobre 2024. Terminus le 15 Novembre à minuit. Ousmane Sonko y distille les propos déterminants et convaincants de sa campagne. Le Président veuille au bon parcours de la campagne. Quant aux initiateurs ils s’évertuent à allonger la liste de la Caravane en ciblant des têtes de file à l’image de Moustapha Guirassy, Cheikh Diba, Amsatou Sow Sidibé, Cheikh Bamba Diéye, Isydore Diouf. Habib Sy, Biram Souley Diop, Alioune Sall, le doyen Alla Kane. La liste n’est pas exhaustive. Particulièrement les jeunes tout sexe confondu ont déjà réservé leur place. La bousculade digitale pour la réservation de place dépasse les prévisions.

Serigne Saliou FALL,

Signataire de la charte Diomaye Président

Conducteur digital de la caravane : https://globalservicetic.com/Caravanedigitale-EL-17nov2024/

Dakar le 11 Novembre 2024