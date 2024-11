Législatives 2024 : Doudou Diouf (Samm Sa Kaddu) invite les sénégalais à voter pour l’opposition

Lettre à mes Compatriotes Sénégalais d’ici et de la Diaspora

Cher citoyen.ne Sénégalais.e

C’est avec une grande émotion que nous irons aux urnes pour élire nos représentants à l’Assemblée Nationale. L’heure d’un choix, un choix cornélien pour certain.s.es., mais un choix qui déterminera notre avenir donc il se devra d’être un choix clair.

Que voulons-nous pour notre pays?

Depuis l’avènement du Régime Pastef, le Sénégal est devenu plus exsangue.

Au lieu de baisser les prix, les loyers, la vie en somme est devenue plus chère qu’auparavant.

Mis à part des mesures cosmétiques, rien n’a été fait pour changer le quotidien des sénégalais.es.

Au niveau politique, les travers décriés par la population sont redevenus monnaie courante. On aurait préféré parler de monnaie, de sortie du CFA, de solidarité avec les peuples frères du Mali, du Niger et du Burkina… Rien de tout ça n’est à l’ordre du jour.

Le Panafricanisme n’est pas un concept creux. C’est plutôt une aspiration légitime des peuples d’Afrique. Malheureusement tous les populistes et pseudo-nationalistes l’empruntent pour accéder au pouvoir puis le rangent au fond de leur tiroir, quand leur plan machiavélique se réalise.

» On n’avait jamais vu une telle sécheresse. Les herbivores ne trouvant rien à brouter… »

La transhumance vers des prairies « plus vertes » est devenue le sport favori de certains politiciens véreux, obéissant à l’appel du ventre, n’éprouvent aucune honte pour rejoindre le camp du pouvoir. La dignité est entrain de foutre le camp dans ce pays. La seule boussole qui rassure ces politiciens, c’est l’endroit qui leur sera indiqué pour remplir leur panse.

En 08 mois de gouvernance, les sénégalais.es., au lieu de réformes structurantes, au lieu de programmes pour l’emploi des jeunes, se retrouvent à constater les noms des nouveaux gouvernants dans les pays de faits divers ou pour de supposés détournements et d’appels à la violence. Les faits de violence inouïe contre les sièges des coalitions et des caravanes en sont une parfaite illustration.

L’histoire bégaie. Les appels à la violence ne sont pas nouveaux dans le Landerneau politique.

FATÉ KHADIOU FI

Pour des affaires de mœurs, 86 jeunes sénégalais sont décédés suite à un appel à la violence depuis Mars 2021 à nos jours.

Cher citoyen.ne sénégalais.e,

Les jeunes sénégalais bravent la mer d’une manière désespérée aujourd’hui encore. Malgré le semblant de changement à la tête de l’Etat, le désespoir empire. Les illusions et les désillusions de rupture ont fait place à un espoir déçu devant l’arrogance et la suffisance de nos nouveaux gouvernants. Cette jeunesse n’a plus l’espoir d’un Sénégal meilleur.

Avez vous déjà vu un Quatari, un Koweitien ou un Dubaïote braver la mer pour aller vers un Eldorado ?

Pourtant nous avons plus de ressources naturelles et minières qu’eux. Nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, des phosphates, des ressources halieutiques avec une côte poissonneuse et peut-être même du Diamant etc… Donc pourquoi notre JEUNESSE continue de braver les océans au péril de leur vie?

» Dieu est beau et aime le beau »

Les paroles irresponsables et irrespectueuses proférées durant cette campagne sont loin de ce standard.

Le 17 Novembre, cher citoyen.ne sénégalais.e,

vous aurez le choix entre ceux qui souhaitent construire le pays et ceux-la qui souhaitent plonger le pays dans les abysses rétrogrades du misérabilisme et chaos social et qui piétinent la démocratie exemplaire Sénégalaise.

Les populations du Nord et du Nord-est pataugent dans les eaux, celles des régions et de la capitale triment jour et nuit pour subvenir à la dépense quotidienne, actifs, retraités, sans emploi (le plus gros de la légion ).

Sachez que vous voterez pour toutes ces populations appauvries par une gestion approximative, victimes de non-assistance à populations dans le désarroi.

Votre voix, votre voie.

Votre choix fera loi.

Cher citoyen.ne Sénégalais.e ALLEZ VOTER, les assidu.s.es. et surtout celles et ceux qui se sont abstenu.s.es lors des élections précédentes.

Et Votez pour L’OPPOSITION pour un Sénégal régénéré, audible dans le monde et siégeant à une place d’honneur au concert des nations matures, responsables, résilientes, unies dans la solidarité et le respect de l’altérité.

Doudou DIOUF

Coalition SAAM SA KADDU