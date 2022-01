Ansou Sané : « BBY est l’artisan de sa défaite dans certaines communes »

Après les élections locales et les résultats issus du vote, l’heure est au bilan. Dans le département de Bignona, une seule liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) a pu échapper à la vague déferlante de l’opposition notamment de Yewwi Askan Wi, il s’agit de la liste BBY de la commune de Sindian.

Interrogé sur la configuration des résultats dans le département de Bignona, Ansoumana Sané, coordonnateur de BBY de la commune de Sindian qui vient d’être élu maire de cette collectivité territoriale n’est pas passé par le dos de cuillère pour faire l’analyse des résultats.

Le premier élément d’analyse qui a été à l’origine de la défaite de BBY dans certaines communes, c’est la division notée dans les rangs de BBY, une division qui a donné naissance à des listes parallèles dans une dizaine de communes sur les 19 que compte le département de Bignona.

« Cela nous a affaibli » a souligné Ansoumana Sané, ce qui lui fait dire que «Bby est l’artisan même de sa défaite dans plusieurs communes ».Cependant, le secrétaire général de Limak AIBD Summa ne compte pas rester les bras croisés. Connaissant la difficulté qu’il y a de faire face à une liste parallèle issue de sa coalition, puisque lui-même, malgré sa victoire, a dû faire avec une liste parallèle, il va initier une série de rencontres pour rapprocher les positions afin de ramener l’unité au sein de la majorité présidentielle dans le département de Bignona.

Il va rencontrer les responsables des localités concernées et leur faire savoir que pour éviter une autre débâcle lors des prochaines joutes électoraux, la famille BBY doit être réunie pour porter ensemble les mêmes messages auprès de communautés afin qu’elles comprennent et sachent que le Président Macky Sall aime la Casamance en général et le département de Bignona en particulier.

Et Ansou Sané en veut pour preuve les différents projets et chantiers en cours et à venir dans le département, la route Sénoba Ziguinchor, la boucle du Blouf, la boucle des Kalounayes, le pont de Marsassoum, les ponts de Baïla et Diouloulou, le barrage d’Affiniam, la construction annoncée de la boucle du Fogny, l’électrification des villages, l’eau potable entre autres projets.

Toutes ces actions méritent d’être portées à la connaissance des populations afin qu’elles ne retombent pas dans le piège de la désinformation qui les a amené à adopter certaines positions incompréhensibles vu les efforts que fait le Président de la République fait dans plusieurs secteurs dans le département et la région.

L.Badiane pour Xibaaru