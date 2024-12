Ansoumana DIONE appelle les nouvelles autorités à reconnaître le mérite de…

Docteur Mballo DIA THIAM distingué en Côte d’Ivoire : Ansoumana DIONE appelle les nouvelles autorités à reconnaître ce mérite.

« Véritable monument du monde syndical africain et mondial, vu les innovations majeures qu’il a apportées à l’action syndicale, sous le sceau du « syndicalisme de développement »; le monde universitaire africain, soucieux de promouvoir le modèle qu’il incarne, à décidé de décerner le titre de « Docteur Honoris Causa » à Mballo Dia THIAM, Secrétaire Général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. » Tel est le contenu dudit diplôme.

Quel honneur pour ce digne fils du Sénégal, désormais Docteur Mballo DIA THIAM, distingué en République de Côte d’Ivoire, le 28 novembre 2024 par le Groupe Africain Emergence et Communication (GAEC) et la prestigieuse Université EPHRATA d’Abidjan. Ce combattant infatigable pour la noble cause des travailleurs, reconnu au Sénégal et aujourd’hui au plan africain, mérite effectivement un tel Diplôme qui fait la joie pour toutes les personnes éprises de justice sociale, de démocratie, de vérité, entre autres.

A travers ma voix, moi, Ansoumana DIONE, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), présente ses vives félicitations au Docteur Mballo DIA THIAM et l’ensemble des membres du SUTSAS et de la FGTS/B pour cette consécration bien méritée. Et, nous prions Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, de lui accorder une très longue vie, pleine de bonheur et de prospérité, au nom du Prophète Mouhamed (SAWS). Puis, nous appellons les nouvelles autorités à reconnaître le mérite de ce grand syndicaliste hors pair et le peuple sénégalais est dans l’attente de voir le chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, le recevoir en audience, dans les meilleurs délais possibles.

Le 30 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)