Ansoumana DIONE chez le père de Youssou NDOUR

Ansoumana DIONE a été reçu, ce jeudi 08 août 2019, vers 14 heures, par Monsieur El Hadj Elimane NDOUR* à son domicile, à la Médina. En effet, le Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire, pour des solutions aux problèmes de société, était parti lui transmettre une correspondance, relative à la cérémonie de remise de Trophées des Couples de Référence dont il fait partie des Lauréats, tout comme Madame Adjaratou Ndèye Sokhna MBOUP. Placée sous le parrainage de Serigne Mame Mor Anta Saly, avec la bénédiction du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou MBACKE, cette première édition distinguera une dizaine de couples dont celui présidentiel, son Excellence Monsieur Macky SALL et la Première Dame Marième FAYE SALL, entre autres, en vue de promouvoir la paix et l’harmonie au sein des couples, pour la stabilité de notre société, confrontée à d’énormes difficultés. Prenant la parole, ce grand notable, rempli d’expérience et de sagesse, a magnifiié à sa juste valeur, cette grande manifestation, prévue au Grand Théâtre, le vendredi 1er novembre 2019 à partir de 15 heures, avant de formuler de vives prières pour une parfaite réussite de l’événement. Mieux, il s’est engagé à y prendre part, activement, dans le but de promouvoir le pardon entre les membres d’une même communauté, le culte du travail, l’éducation des enfants, pour le développement économique et social du Sénégal. Pour finir, il a félicité Ansoumana DIONE pour son engagement à toujours travailler pour l’intérêt exclusif des populations, tout en le remerciant du choix porté sur sa modeste personne, pour cette grande première dans notre pays.

Rufisque, le 08 août 2019,

Ansoumana DIONE, Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire.

*Elimane Ndour est le père de Youssou Ndour