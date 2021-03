Ansoumana Dione crache du feu sur Macky Sall

Ansoumana DIONE : « le Président Macky SALL doit restituer le butin volé lors de la présidentielle de 2019. »

Le Président Macky SALL est un voleur, au même titre que beaucoup de citoyens, incarcérés dans les prisons, pour divers délits dont le vol, entre autres. D’ailleurs, son cas est beaucoup plus grave. Car, si certains sont condamnés pour des faits concernant un seul individu, le chef de l’Etat Macky SALL, lui, a réellement affaire avec toute la population. En tant que Gardien de la Constitution, il s’est permis de voler l’élection présidentielle de 2019, à travers un système de parrainage auquel il ne devrait point participer.

En clair, il a volé les suffrages de ses compatriotes et le butin que constitue son actuel mandat, doit être restituer au peuple. Sinon, aucun citoyen ne vivra tranquille au Sénégal. Car, un voleur à la tête d’une nation, ne sera jamais en mesure de faire régner la justice ou la transparence, deux facteurs essentiels pour la paix et la stabilité d’un pays. Le Président Macky SALL n’a-t-il pas empêché aux malades mentaux errants d’être pris en charge, à travers la confiscation du Siège de l’ASSAMM à Kaolack ?

Même si tout le monde ferme les yeux sur cette plus grosse affaire de vol, commis par la plus haute Institution de notre pays, le chef de l’Etat Macky SALL, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je j’arrêterai jamais de réclamer sa démission, pour la tenue d’une nouvelle élection présidentielle, sans le parrainage. Si les élections locales devront se tenir en dehors dudit système, cela annule, de fait, la présidentielle de 2019.

Rufisque, le 26 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)