Alioune Ndao : « la justice sénégalaise traverse l’une des pires crises de son histoire »

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr a secoué la justice sénégalaise. Chose que regrette l’ancien Procureur Spécial près la Cour de répression d’enrichissement illicite, Alioune Ndao. En effet, selon lui cela montre à suffisance l’existence d’une crise au sein de la magistrature et dans les dossiers qui intéressent l’exécutif la justice n’assure pleinement pas son devoir d’indépendance.

« Nous sommes tous d’accord que oui avec les derniers événements survenus dans le pays, la justice sénégalaise a traversé et traverse encore l’une des pires crises de son histoire. De mémoire, cette justice n’a jamais été aussi attaquée, vilipendée et discréditée lors de ces événements. C’est la première fois que des attaques physiques portant sur des juridictions ont eu lieu au Sénégal. Mais comme on le dit y’a jamais de fumée sans feu. Et comme l’a dit certains qui sont passés avant moi il y’a un réel manque de confiance entre la justice et le justiciable. C’est une preuve de cécité en essayant de nier ça. Lors du dernier symposium on parlait de malaise au sein des magistratures. Malheureusement certains magistrats qui étaient présents ont essayé de nier l’existence de ce malaise. Maintenant on est plus au stade du malaise, on est au stade de la crise », a déploré ce jeudi le magistrat à la retraite, lors d’un atelier organisé par l’Union des magistrats du Sénégal.

Pour le magistrat « il est temps que les acteurs de la justice se rendent compte dans quelle situation est la justice sénégalaise. Car à force de bander les yeux, et de refuser de regarder la réalité, la situation s’empire davantage ».