Ansoumana Dione : « Diouf Sarr refuse de reconnaître l’échec du système sanitaire »

De Covid-19 à Coronadioufsarr ! Ansoumana DIONE

Le Sénégal ne souffre plus Covid-19. C’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) qui le dit. Selon le Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR refuse de reconnaître l’échec du système sanitaire, incapable d’arrêter la chaîne de transmission, exposant notre pays à un autre problème : le Coronadioufsarr.

Du début de la pandémie, le 02 mars 2020 à nos jours, rappelle Ansoumana DIONE, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR et son équipe, largement dépassés aujourd’hui par la situation, devenue plus catastrophique, ne parlent que mesures barrières. En vérité, ils avaient induit en erreur et le Président Macky SALL et le peuple sénégalais, avec des mesures copiées de l’occident dont les réalités sont totalement différentes des nôtres.

Si le chef de l’Etat Macky SALL ne prend pas son courage à deux mains, avertit le Président de l’ASSAMM, pour changer de Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, avec d’autres Directeurs, plus aptes à proposer de nouvelles démarches inclusives, le Sénégal risque de sombrer dans une catastrophe sanitaire, sans précédent. Pourquoi pas, le retour du Monsieur Abdou FALL au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, vu son expérience sur le Choléra ?

Rufisque, le 18 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)