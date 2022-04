Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana Dione félicite Macky et Mahmoud Saleh mais tape sur…

Journées Francophones de Schizophrénie au Sénégal : Ansoumana DIONE remercie Président Macky SALL et son directeur de Cabinet, le ministre d’Etat Mahmoud Saleh mais fustige le comportement du ministre de la santé…

Le Sénégal a célébré, ce mardi 12 avril 2022, au Café de Rome, la 15e édition des Journées Francophones de Schizophrénie. Et, c’est grâce notamment au soutien du Président de la République Macky SALL, du Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Exterieur, son Excellence Madame Aïssata TALL SALL, du célèbre l’Avocat, Maître El Hadji DIOUF et de la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Madame Aminata MBENGUE NDIAYE.

Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, Coordonnateur des Journées Francophones de la Schizophrénie au Sénégal, ce geste du chef de l’Etat démontre sa volonté à faire améliorer les difficiles conditions de vie des malades mentaux. Par ailleurs, Ansoumana DIONE remercie Monsieur Mahmoud SALEH, Ministre Directeur de Cabinet qui a diligenté son dossier auprès du chef de l’Etat.

Cependant, Ansoumana DIONE déplore et condamne fermement l’attitude du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR et de la Directrice Générale de la Santé, le Docteur Marie Khemesse NGOM NDIAYE qui ont refusé d’apporter l’appui de la tutelle à ces Journées Francophones de Schizophrénie. Pour le Président de l’ASSAMM, cela prouve davantage le manque de considération de ces autorités sanitaires envers les malades mentaux.

Rufisque, le 13 avril 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Coordonnateur des Journées Francophones de Schizophrénie au Sénégal