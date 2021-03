Ansoumana Dione : « L’affaire Sonko a mentalement atteint Macky Sall »

L’affaire Adji SARR et Ousmane SONKO a mentalement atteint le Président Macky SALL, selon Ansoumana DIONE.

Les récentes manifestations meurtrières, survenues au Sénégal, relatives au viol, présumé, opposant le Député Ousmane SONKO à la masseuse Adji SARR, ont mentalement atteint le chef de l’Etat Macky SALL. Et, c’est l’une des pires conséquences de cette grosse affaire de mœurs qui a failli faire basculer notre pays dans un chaos sans précédent. En fait, le Président de la République a été pris de court par ces événements extrêmement violents et douloureux, l’affectant au plus profond de lui-même, surtout avec les cas de décès et de destructions des biens publics et privés.

Pour la première fois, depuis son accession au pouvoir en 2012, l’on a vu l’armée descendre dans les rues, attestant à suffisance la gravité de cette situation qui restera éternellement gravée dans sa mémoire. Malheureusement, puisqu’il ne s’était jamais préparé à de telles rudes épreuves, en tant que chef d’Etat, ces violentes manifestations constituent chez lui, une défaite incommensurable qu’il est incapable de supporter, naturellement. En clair, le Président Macky SALL souffre mentalement et il a donc besoin d’une assistance psychologique.

D’ailleurs, l’acceptation et le financement d’un meeting, tout récemment organisé à Matam, et une éventuelle convocation d’un second dialogue national, inopportun, voire inacceptable, constituent les premières conséquences de son état de santé mentale. Et, si l’on y prend garde, le chef de l’Etat Macky SALL risque d’entraîner notre pays dans une situation plus catastrophique. Car, il s’enfonce dans une posture suicidaire, pour laver cet affront qu’il vient de subir, ce qui nous met tous en danger.

Rufisque, le 24 mars 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)