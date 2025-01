Ansoumana DIONE : « le problème du Sénégal n’est pas économique, c’est le citoyen qu’il faut bâtir pour un type de société favorable au développement. »

La société sénégalaise, telle qu’elle est conçue, est hostile au développement. Et, le problème de notre pays n’est pas économique. Mais, c’est plutôt le citoyen qu’il faudra bâtir au préalable pour instaurer un modèle de société qui nous permettra d’accéder d’abord à l’émergence. Dans un pays où la méchanceté, la jalousie, le mensonge, l’hypocrisie, le manque d’amour et de pardon entre les citoyens sont bien érigés en règle, ce n’est point sur un quelconque système économique, si performant soit-il, qu’il faut compter pour faire sortir les populations de l’extrême pauvreté. Depuis les indépendances, des partis politiques se succèdent au pouvoir et se ressemblent dans leur façon de gouverner. En vérité, ce ne sont que les hommes qui changent pour s’occuper particulièrement de leurs partis ou coalitions.

De plus en plus, le citoyen sénégalais devient très violent. Pour des choses assez banales, des frères s’entretuent et malheureusement c’est toute la communauté qui en perd. Une société d’écoute, de pardon et d’entre-aide où surtout le respect du prochain, la générosité sont les fondements qui doivent garantir la réussite de tout un chacun. En fait, ne soyons pas comme les animaux dont les plus forts se nourrissant des plus faibles. Une fois arrivés au pouvoir, nos hommes politiques oublient généralement qu’ils ont été élus pour affronter les problèmes des populations. Au contraire, ils s’en prennent à certains de leurs adversaires qu’ils considèrent comme étant les ennemis à abattre. Le pillage des deniers publics ne sont rien d’autres que les conséquences d’un si mauvais type de société à refonder.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)