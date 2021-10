Ansoumana Dione : « les sénégalais sont abandonnés à eux-mêmes en matière de santé mentale »

Sénégal : le phénomène des malades mentaux disparus. (Ansoumana DIONE)

Au Sénégal, ils sont très nombreuses, les personnes souffrant de troubles mentaux, portées disparues et recherchées par leurs familles. Un triste phénomène qui fait souffrir beaucoup de membres de la société, sans que l’Etat ne leur apporte la moindre assistance. Généralement, les concernés font des déclarations à travers la presse et saisissent Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM).

Et, l’ASSAMM qui devrait être accompagnée par les tenants actuels du pouvoir, dans sa noble mission de prise en charge et de réinsertion sociale des malades mentaux errants, est paradoxalement combattue par le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR et certains de ses Directeurs, devenus, aujourd’hui, à travers leurs actes malsains, les pires ennemis de la population. En fait, ils trompent délibérément le Président Macky SALL.

A quelques jours de la Journée Mondiale de Santé Mentale, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR et ses hommes ont fini de concocter un plan, visant à faire occulter la situation des malades mentaux, devenue plus catastrophique. En vérité, les sénégalais sont abandonnés à eux-mêmes, en matière de santé mentale, heureusement que l’ASSAMM entamera son programme de retrait des malades mentaux de la rue, et cela permettra de retrouver ces portés disparus.

Rufisque, le 05 octobre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)