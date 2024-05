Ousmane Sonko : « Accueillir Mélenchon à Dakar, c’est un vœu qui vient de se réaliser »

Ce mercredi à Dakar, a eu lieu une rencontre entre la délégation de La France Insoumise (LFI) dirigée par Jean-Luc Mélenchon, accompagnée de parlementaires et de membres de son parti, et celle de Pastef-Les Patriotes, dirigée par Ousmane Sonko. Cette rencontre marque un moment significatif dans les relations entre ces deux mouvements politiques.

Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Accueillir Mélenchon, c’est un vœu qui vient de se réaliser pour approfondir nos relations. Nous avons une convergence de vues entre les deux mouvements politiques. Particulièrement en ce qui concerne les relations entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Europe et le Sénégal et entre la France et le Sénégal. Donc, nous sommes heureux de voir Mélenchon et sa délégation à Dakar et de pouvoir, avec tout le parti, partager ces quelques heures ensemble », a-t-il dit dans ses propos repris par Senego.

PROS a souligné l’importance de cette rencontre pour travailler sur des thématiques cruciales qui concernent non seulement les deux pays mais également les deux continents. Cette convergence d’intérêts et de perspectives ouvre la voie à une coopération renforcée entre La France Insoumise et Pastef-Les Patriotes, visant à aborder des enjeux politiques, économiques et sociaux communs.

Cette rencontre de Dakar reflète l’engagement des deux parties à collaborer étroitement pour promouvoir des solutions communes aux défis partagés par l’Europe et l’Afrique, en particulier dans le cadre des relations entre la France et le Sénégal.

Les discussions et échanges vont se poursuivre ce jeudi à l’Ucad où les deux chefs de parti animeront conjointement une conférence à l’Amphi Ucad II sous le thème : « Échanges sur l’avenir des relations Afrique-Europe ».