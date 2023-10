Ansoumana Dione : «Macky Sall ne mérite que des honneurs»

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana DIONE, candidat à la présidentielle de 2024 : « il faut aimer le Président Macky SALL pour lui succéder. »

Que tous les candidats à l’élection présidentielle de 2024 se le tiennent pour dit. Pour succéder au Président Macky SALL au soir du 25 février, il faudra obligatoirement faire preuve, au préalable, de respect et de considération à cet homme qui a su mettre en application ses engagements de ne pas briguer les suffrages de ses compatriotes, pour avoir exercé deux mandats consécutifs. A travers ce très beau geste extrêmement significatif, il contribue ainsi à la promotion de nos valeurs culturelles et religieuses, dans ce contexte très particulier, de mensonge ou de trahison.

Le Président Macky SALL est devenu une vraie icône pour le Sénégal et malheur aux candidats à cette présidentielle de 2024 qui s’attaqueront à lui. D’ailleurs, il faudra l’aimer pour lui succéder et avoir des intentions si positives à son égard. Contrairement à ce que pensent certains hommes politiques, le chef de l’Etat Macky SALL ne mérite que des honneurs et moi, Ansoumana DIONE, une fois élu au soir du 24 février, je ferai de lui un grand collaborateur, vu son expérience et ses actions à l’endroit des sénégalais. Pour le biens des citoyens, il faudra fédérer toutes les énergies.

Certes, sur le plan international, le Président Macky SALL pourra jouer un rôle important dans la marche du monde. Mais, cela ne l’empêchera pas de continuer à servir son pays notamment avec l’exploitation de nos ressources pétrolières ou gazières. Pour la stabilité de notre pays et de la sous-région, le prochain Président de la République de la République du Sénégal devra être une personnalité éprise de paix, capable de bien renforcer davantage notre cohésion sociale. Le monde compte beaucoup sur notre nation, d’où l’intérêt de cette union autour de l’essentiel.

Kaolack, le 15 octobre 2023,

Ansoumana DIONE, candidat à la présidentielle de 2024