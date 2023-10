Mise en service électrique à Keur Babacar Mbaye : «Une avancée pour améliorer la qualité de vie» (DG Senelec)

La mise en service électrique au village Keur Babacar MBAYE, dans la commune de Fandène, a été effectuée ce 14 octobre 2023 par le Directeur Général de Senelec, Papa Mademba BITEYE. Cette inauguration a eu lieu en présence de nombreux invités de marque, tels que le ministre d’État et Maire de la commune de Fandène, Augustion TINE, le représentant du Conseil Départemental de Thiès, le Directeur du projet Weldy Lamont Sénégal Monsieur Papa SALL, ainsi que des représentants des maires, du comité de direction de Senelec et des notables du village de Keur Babacar MBAYE.

Cette mise en service électrique marque une étape importante dans le développement de ce village autrefois privé d’électricité. Grâce à cette réalisation, les habitants de Babacar MBAYE pourront désormais bénéficier d’un meilleur confort de vie et d’un accès à l’électricité plus fiable.

Selon le Directeur Général de Sénélec, Papa Mademba BITEYE, la mise en service de ce projet au village de Keur Babacar Mbaye témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux besoins énergétiques de toutes les régions du pays, y compris les zones rurales et éloignées. Cette avancée contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants et à encourager le développement économique local.

C’est donc une étape importante dans la réalisation de l’accès universel à l’électricité au Sénégal et contribue ainsi à l’objectif fixé par le président Macky Sall, cette mise en service est un exemple de réussite dans le domaine de l’électrification des localités. Cette dynamique devrait se poursuivre à l’horizon 2025, permettant ainsi à notre pays sa progression vers la réalisation de cet objectif ambitieux du Gouvernement.

Les habitants de Keur Babacar Mbaye sont ainsi reconnaissants envers ces deux acteurs qui ont rendu possible l’accès à l’électricité dans leur village. Ils pourront désormais profiter des avantages apportés par la lumière électrique, tels que l’éclairage des rues, la possibilité d’utiliser des appareils électroménagers ou encore la mise en place de petits commerces.

Cette acquisition représente non seulement un confort et une facilité de vie pour les habitants, mais elle aura également un impact positif sur le développement économique de la région. En effet, l’électricité permettra la mise en place de nouvelles activités génératrices de revenus, favorisant ainsi la création d’emplois et l’amélioration des conditions économiques des habitants.

Le directeur général de Senelec, Papa Mademba BITEYE, a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de ce projet et a souligné l’importance de l’électrification rurale dans le développement global du pays. Il a également remercié l’ensemble des partenaires présents pour leur soutien et leur contribution à la réalisation de ce projet.

Cette mise en service électrique au village Babacar MBAYE témoigne de la volonté du gouvernement sénégalais de réduire la fracture numérique et d’améliorer les conditions de vie des populations rurales. Elle marque ainsi une étape importante dans l’électrification des zones reculées du pays et dans la lutte contre l’exclusion énergétique.

De son côté, le ministre d’État et maire de la commune de Fandène, Augustion TINE, s’est félicité de cette avancée significative pour le village Babacar MBAYE et a souligné l’engagement de l’État dans le développement des zones rurales.

Le Directeur Général de Weldy Lamont Sénégal, Monsieur Papa SALL, a souligné l’importance de la mise en service électrique au village Keur Babacar MBAYE lors de son discours. Il a rappelé que ce projet, est le fruit d’une coopération bilatérale entre Weldy Lamont Sénégal et Sénelec.

Ce projet d’un coût global de 100 millions de dollars US, est axé essentiellement sur l’électrification en milieu rural et péri-urbain. À terme, il permettra d’électrifier 150 localités péri-urbaines, 566 localités rurales par l’extension de réseau, 74 localités rurales par les systèmes solaires mini-grid, ainsi que de brancher 19 200 clients et télécommander 170 postes MT/BT au Sénégal.

Monsieur Papa SALL a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement du Sénégal, représenté par Senelec, ainsi que les partenaires locaux pour leur soutien dans la réalisation de ce projet.

Cette inauguration a été l’occasion pour les habitants du village de Keur Babacar MBAYE de manifester leur joie et leur gratitude envers les différents acteurs qui ont rendu possible cette mise en service électrique. Ils ont exprimé leur espoir quant aux retombées positives que cette électrification aura sur leur quotidien, tant sur le plan économique que social.