Appel 2025 : Le message de Seydina Issa Laye au tandem Diomaye-Sonko

Fils aîné de Baye Abdoulaye Thiaw Laye, ancien Khalife général des layènes, Seydina Issa Thiaw Laye a formulé des conseils aux nouveaux gouvernants, dans les colonnes du journal Le Soleil. «Ousmane Sonko est un homme que je connais bien. Il est venu me voir deux fois chez moi, mais je ne connais pas le Président Diomaye. Les deux incarnent le visage du nouveau régime, nous prions pour eux», a-t-il déclaré.

Le marabout de poursuivre : «Dieu a fait que j’avais des relations personnelles avec le Président Macky Sall mais aujourd’hui, Bassirou Diomaye Faye est le président de la République, élu démocratiquement. Si le Président Macky Sall avait suivi certains pyromanes de son camp, le pays serait dans le chaos. Il a organisé l’élection de façon démocratique et les vaincus ont très tôt félicité le vainqueur. Le lundi 25 mars 2024, les Sénégalais sont allés tranquillement au travail.»

«Diomaye est le Président de tous les Sénégalais et Layène n’est pas une communauté de maître chanteur. Maintenant, on a le courage de dire nos vérités si on n’est pas d’accord. Je l’exhorte à travailler pour le bien des Sénégalais parce qu’ils sont fatigués. Nous collaborons avec le nouveau pouvoir dans le sens positif du terme pour le bien des populations. Les autorités doivent mettre au centre de leurs préoccupations les intérêts du Sénégal et éviter ce qui peut déstabiliser le pays», leur conseille-t-il.



«Si j’avais un message pour le tandem Diomaye-Sonko, c’est de voir les insuffisances de l’ancien régime pour amorcer le développement à partir de là. Macky Sall a fait beaucoup de choses, mais il y a des insuffisances, ce qui est normal. Le nouveau pouvoir ne doit pas suivre la rue», dira Seydina Issa Laye.