APR : Diouf Sarr piège Amadou Ba…il va saboter sa candidature

C’est déjà la guerre à Benno Bokk Yakaar ! La puissante machine politique risque de partir en mille morceaux. Alors que le président Macky Sall n’a pas encore désigné son dauphin au sein de l’APR, de nombreux profils se dessinent déjà. Même les alliés de la mouvance présidentielle ne veulent pas rester en arrière dans cette ultime bataille. Mais un profil est devenu la cible de tous. Au sein de la majorité, une véritable force a été créée pour barrer la route au Premier ministre Amadou Ba.

Amadou Ba est ainsi averti ! Ses camarades de l’APR ne lui veulent pas tous du bien. À six (6) mois de la présidentielle de 2024, il est devenu l’allié à abattre. Xibaaru a eu vent de manœuvres souterraines faites par des membres du parti pour l’écarter. Ce qui s’est passé ce mardi au permanence de l’Alliance pour la République (APR) en est une parfaite illustration. Ses adversaires internes sont déjà sur ses traces. Et ils ne s’arrêteront que lorsqu’ils l’auront eu. Tel est leur volonté.

Venu prendre part à une rencontre organisée par Mbaye Ndiaye, le Premier ministre Amadou Ba est tombé dans un guet-apens bien préparé. Une bagarre a éclaté entre ses partisans et ceux de son rival Abdoulaye Diouf Sarr. Les coups ont volé bien bas pour freiner la lancée du PM, ministre des Sports et de l’Elevage. Cette image continue d’alimenter les débats. Car elle est devenue le nouveau sujet de discussion sur la toile. Désormais tout le monde sait que l’APR n’est plus soudé. Les intérêts personnels ont pris le dessus.

Abdoulaye Diouf Sarr est derrière ce spectacle désolant. Dans les vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux on entend les jeunes dire que Amadou Ba ne veut plus être candidat. Une déclaration totalement fausse qui prouve que l’ancien maire Yoff manœuvre contre le PM. Aidé par certains aigris de l’APR, il a piégé le chef de la Primature uniquement dans le but de le faire passer pour un looser.

Sinon comment expliquer qu’une rencontre aussi importante n’ait pas vu la présence des autres ténors et candidat de Benno Bokk Yakaar. Ni Aly Ngouille Ndiaye, ni Abdoulaye Daouda Diallo n’ont pris part à cette mascarade. Seuls Amadou Ba et son bourreau Diouf Sarr étaient présents. Mbaye Ndiaye a bien préparé le terrain pour que le candidat malheureux aux élections locales puissent passer à l’acte sans danger. Mais aucun crime n’est parfait.

Ils ont tellement laissé d’indices que tous les sénégalais savent qu’ils ont tenté de liquider Amadou Ba. Ce qui peut se comprendre. Le Premier ministre surclasse les autres «champions» de l’APR. Des sondages faits au sein de la mouvance présidentielle le mettent devant tous ses camarades de parti. Celui qu’on surnomme «l’homme fort» des Parcelles arrive en tête avec plus de 40% des votes. Au moment où Diouf Sarr peine à avoir un score honorable.

Qui de plus qualifié pour mener cette mission d’exécution que Diouf Sarr ? Candidat malheureux aux élections locales, il en a toujours voulu à l’actuel Premier ministre. Pour l’ancien ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Amadou Ba est à l’origine de son échec. Depuis lors, il nourrit une haine viscérale envers lui. Et politiquement parlant, Amadou n’a rien à se reprocher. Barthélémy Dias et la coalition Yewwi Askan Wi ont écrasé un adversaire affaibli par ses nombreux scandales dans les ministères où il est passé.

Si Abdoulaye Diouf Sarr, avec tous les moyens dont il disposait, n’a pas pu gagner une maire, il sera incapable d’être le candidat idéal pour l’APR. Son nom occupe déjà la tête de liste des ministres-catastrophes. L’opposition ne fera qu’une bouchée de lui. Cela, il en est conscient. Raison pour laquelle il prépare le terrain pour l’autre candidat raté de BBY. Mais ils ignorent que leur différence fait l’affaire de l’opposition.

Amadou Ba a intérêt à bien s’accrocher. Une grosse tempête se prépare dans l’APR. Et elle va ravager tous les bons pions de Macky Sall. Des personnes tapies dans l’ombre ne veulent qu’une seule chose, continuer à décider de l’avenir du parti. Pour cela, elles sont prêtes à sacrifier tout le monde. Alors, le PM doit redoubler de prudence s’il ne veut pas échouer dans son ultime mission.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru