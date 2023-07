Scandale à l’APR…Comment on veut liquider Amadou Ba

C’est fou ce qui se passe à l’APR…Des républicains qui oublient leurs adversaires principaux et tentent de détruire les autres candidats républicains qui ont la chance de continuer les œuvres de Macky Sall. C’est une guerre sans merci que se livrent les partisans des candidats de Benno Bokk Yaakaar. Hier on a vu une scène de sabotage d’une violence inouïe au siège de l’APR où la cible principale était le Premier ministre Amadou Ba qui, selon des sondages, dépasse largement ses adversaires au sein de la mouvance présidentielle…

Des sondages effectués au sein de Benno Bokk Yaakaar placent Amadou Ba largement en tête des candidatures. Et depuis la fuite sur les sondages, Amadou Ba devient la cible des autres challengers qui se sont déclarés candidats. Selon des témoignages recueillis, ce sont les partisans des deux « Abdoulaye » qui ont saboté la rencontre avec des jeunes qui lançaient des pierres. Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoulaye Daouda Diallo sont indexés.

Selon plusieurs témoins sur place, Amadou Ba était la cible parce qu’un sondage dans l’APR le plaçait loin en tête devant Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Ngouille Ndiaye. Et ces mauvais challengers ont décidé de tout faire pour le « bousiller » avant que le Président ne fasse son choix…Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Diouf Sarr annoncent la couleur, ils ne vont rien lâcher et vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues d’Amadou Ba.

Tout le monde a compris que c’est dans ces moments où Macky Sall ne sera pas candidat de l’APR à la prochaine élection présidentielle, que Benno Bokk Yaakar (BBY) a besoin de se resserrer les rangs pour faire face aux candidats de l’opposition. Certes, il est légitime pour tout un chacun d’avoir des ambitions et aspirer à succéder au Chef de l’Etat Macky Sall. Cependant, il appartient à chacun de jouer le jeu et de se montrer à la hauteur et de s’unir derrière le candidat qu’aura choisi le Président de la République Macky Sall.

Les faits donnent raison à Macky Sall. S’il avait déclaré très tôt qu’il n’allait pas être de la course à l’élection présidentielle en 2024, des membres de son entourage auraient arrêté le travail, rien que pour se livrer la guerre entre eux pour voir qui va le remplacer. Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Diouf Sarr le confirment. Les deux hommes s’adonnent à des pratiques indignes de leur rang dans la course à la candidature au sein de BBY.

Tout ceci montre qu’ils ne vont pas aisément accepter le verdict qui sera rendu par Macky Sall s’il choisit quelqu’un d’autre qu’eux. Ils auront beau chercher à saboter les activités du Premier ministre Amadou Ba par des scènes de violence, leurs efforts risquent d’être vains. Au moment venu, Macky Sall choisira le candidat qu’il pense être le meilleur pour la mouvance présidentielle. Mais avant de procéder au choix de ce candidat, Macky Sall doit mettre de l’ordre dans les rangs de l’APR.

Il doit rappeler à l’ordre les responsables de l’APR qui veulent semer la zizanie. La mouvance présidentielle n’a aucun autre choix. Elle doit aller unie à l’élection présidentielle pour préserver ses chances de conserver le pouvoir. Par leur comportement, Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Diouf Sarr veulent empêcher cette unité. Ils savent très bien que si l’unité est préservée, leurs candidatures n’ont aucune chance de prospérer.

Sur ce plan, Amadou Ba a une longueur d’avance sur tous les autres candidats de l’APR. Si aujourd’hui, en dehors de Macky Sall, au sein de la mouvance présidentielle, il y a quelqu’un pour rassurer la population, c’est bien Amadou Ba qui apparait comme un homme de consensus. Amadou Ba est le coordonnateur national de BBY. Et son choix à l’époque n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part des leaders et ténors de BBY.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn