Après les homos et les bisexuels…voici les Pansexuels

Définir son orientation sexuelle n’est pas facile et d’ailleurs, choisir de ne pas se définir est aussi un choix. De plus en plus de célébrités ont choisi de se définir comme “pansexuelles” à l’image de Miley Cyrus par exemple. Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Quelles différences y’a-t-il avec la bisexualité ? On fait le point, tout en bienveillance et en tolérance.

Dans une interview accordée à Vanity Fair en octobre 2016, Miley Cyrus déclare : « Toute ma vie, je n’ai pas compris mon propre genre, ma propre sexualité. J’ai toujours détesté le mot ‘bisexuel’, parce qu’il m’enferme quand même dans une case. Je ne vois pas les gens en tant qu’hommes ou en tant que femmes ».

Si la star américaine est mariée aujourd’hui à l’acteur Liam Hemsworth, elle se revendique comme pansexuelle.

La définition théorique :

-Les personnes pansexuelles vont être attirées physiquement, sexuellement, affectivement vers des personnes sans prendre en compte leur sexe ou leur genre. Cette orientation sexuelle met davantage l’accent sur la personnalité que sur le sexe de la personne.

-Les personnes bisexuelles vont être attirées physiquement, sexuellement, affectivement vers des personnes du même genre qu’elle ou du genre opposé.

Depuis quelques années, Miley Cyrus, Héloïse Letissier – alias Christine & The Queens – ou encore la chanteuse Coeur de Pirate ont déclaré ouvertement se définir comme pansexuelles.

Bisexuelle, pansexuelle ? Quelle est la différence ?

Avant tout, reprenons les bases étymologiques.

Le préfixe “bi” veut dire “deux” alors que le préfixe grec “pan” veut dire “tout”.

Le terme “bisexuel” peut donc être considéré théoriquement comme réducteur par certains car il implique un mode binaire, le classique “homme ou femme”. Alors que tout cela est bien plus compliqué. D’ailleurs beaucoup de personnes bisexuelles ne se retrouvent pas dans cette définition non plus car elle peut être vue comme sexiste voire transphobe. Or, le désir d’une personne pour une autre ne tient pas à une définition.

Au contraire le terme “pansexuel” va inclure tous les genres et tous les sexes : homme, femme, transgenre, intersexe…D’ailleurs, on parle aussi d’ « omnisexualité”, et l’on retrouve le préfixe latin “omni” qui veut “tout”.

Tous ces termes sont à manipuler avec bienveillance, ouverture d’esprit et tolérance. Les définitions d’orientations sexuelles sont nombreuses et l’important est d’en trouver une qui nous convient ou au contraire, de choisir de ne pas se définir.