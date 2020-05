Après Linguère, Dahra aura son commissariat urbain

Après l’annonce de l’installation d’un commissariat urbain dans la commune de Linguère et ce qui avait suscité des réactions dans la ville Dahra car, soutenaient ces dernières que, la plus grande commune du département mérite un poste de police contrairement à la ville de Linguère. Et cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le ministre de l’intérieur et de sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye maire de la ville de Linguère a répondu favorablement à leur requête. Ainsi, Dahra Jolof sera doté d’un commissariat urbain. Cependant avec cette installation d’un commissariat urbain à Dahra pourra amoindrir l’insécurité galopante dans cette grande agglomération qui abrite le marché de bétail le plus grand de la sous-région qui l’a fait le poumon de l’économie du Jolof contrairement à la ville de linguère qui est plus administratives.