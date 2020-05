Covid-19…Oumar Youm décaisse 5 milliards pour les transporteurs

Le ministère des transports libère les fonds destinés aux transporteurs

La part du fonds FORCE COVID-19 destiné aux transporteurs vient d’être décaisser. Ainsi, le Ministre El Hadji Oumar Youm a informé les acteurs des transports que :

Par ordonnance adoptée hier en Conseil des ministres, les sanctions contre les violations des interdictions et restrictions dans le secteur pour lutter contre le Covid-19 ont été renforcés. Elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende allant d’un million à cinq millions F Cfa sans possibilité de sursis et l’amende ne pourra pas être inférieure à un million de francs CFA.

Aussi toute personne qui utilise un véhicule privé pour faire du transport public de passagers en violation de la réglementation en vigueur sera sanctionnée par les mêmes peines.

Par ailleurs, le ministre a informé que le secteur des transports terrestres a bénéficié d’une première allocation de 5 250 000 000 de F Cfa pour les mois d’Avril, de mai et de juin du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, mis en place pour les transporteurs par le président de la République, et doté de 1000 milliards. Le montant a été réparti comme suit :