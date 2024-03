Après Macky…le déluge : il jette son parti dans l’opposition et s’en va

L’élection du 24 mars s’est déroulée dans la plus grande transparence et un gagnant est désigné selon les résultats provisoires des urnes. Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera le 5ème Président de la République du Sénégal. Il succédera à Macky Sall qui quittera ses fonctions de Président le 02 avril 2024. Macky Sall partira sans avoir laissé des séquelles dans son propre camp. Il quitte le pouvoir en jetant son parti et sa coalition dans l’opposition. Selon plusieurs observateurs, Macky Sall a tué son candidat Amadou Ba. Tout le contraire de Sonko qui a propulsé son candidat au pouvoir.

Macky Sall n’a jamais voulu de son candidat Amadou Ba. Il a tout fait pour le liquider au profit du candidat de l’opposition soutenu par Ousmane Sonko. Macky Sall s’est même allié avec un ennemi de son camp, un enfant gâté dont la candidature a été recalée pour parjure après avoir été dénoncé par un des candidats qui a parlé de sa double nationalité. Karim Meïssa Wade n’a rien trouvé de mieux que de salir Amadou Ba, l’accusant sans aucune preuve de corruption de deux membres du Conseil constitutionnel pour que sa candidature soit rejetée.

C’est sur la base de cette accusation aussi saugrenue qu’incongrue que Macky Sall en complicité avec le Parti démocratique sénégalais (PDS) a voulu faire repousser le processus électoral. A l’Assemblée nationale, ils adoptent même une proposition de loi introduite par le PDS de connivence avec Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour la tenue de la présidentielle au 15 décembre 2024. Occasion idéale pour Macky Sall de se débarrasser d’Amadou Ba pour trouver un autre candidat pour le remplacer.

Seulement le plan de Macky et des faucons de son parti allait tomber à l’eau. Le Conseil constitutionnel saisi par recours par des candidats qui ont contesté le report de l’élection présidentielle, en rappelant que le mandat du Président de la République prend fin le 2 avril prochain, et sous ce rapport, l’élection présidentielle avant cette date. Voilà pourquoi, Macky Sall a été contraint de continuer à accepter la candidature d’Amadou Ba.

Seulement face à l’adversité de l’opposition et dans le camp présidentiel, Amadou Ba a été bien seul tout au long de sa campagne. Macky Sall qui avait promis au moment du choix sur Amadou Ba qu’il allait l’épauler dans sa campagne, n’a finalement pas tenu sa promesse.

Ousmane Sonko a tout fait pour son candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui devient le 5ème président de la République du Sénégal.

Sonko s’est battu et a sillonné les villes pour faire comprendre que « Sonko moy Diomaye ». Sonko a assumé. C’est pourquoi, cette victoire de Bassirou Diomaye Faye porte sa marque. Ousmane Sonko a bien assumé son choix porté sur Bassirou Diomaye Faye. Ne dormant nuit et jour, il a sillonné tout le Sénégal tantôt dans un premier temps en allant ensemble avec lui dans plusieurs localités du Sénégal, pour ensuite durant les derniers jours de campagne, il a laissé Bassirou Diomaye Faye aller de son côté, tandis que lui s’occupait d’une autre partie du territoire. Voilà ce qui a fait la force et qui explique le raz de marée de Bassirou Diomaye Faye au sortir de la proclamation des résultats.

Par contre, Macky Sall n’a rien assumé. Et il rejette tout sur son camp. Du report de l’élection présidentielle du 25 février à la perte de son candidat à la présidentielle, il n’assume rien du tout. Alors que c’est lui qui a affaibli le candidat de BBY en laissant ses adversaires dans son camp, s’attaquer ouvertement à lui. Non seulement, il n’a pas battu campagne aux côtés d’Amadou Ba, mais il l’a privé de fonds de campagne, ne sortant finalement les moyens qu’au dernier moment.

En ce qui concerne le report, Macky rejette tout sur l’Assemblée nationale : « Il y a eu une décision qui est venue du Parlement de l’Assemblée nationale, où un groupe de l’opposition a saisi le bureau de l’Assemblée, pour demander le report de l’élection. La chronologie, c’est que l’Assemblée m’a saisi. D’ailleurs, le décret que j’ai pris pour abroger la convocation du corps électoral, a pour motivation la saisine de l’Assemblée et le vote d’une loi constitutionnelle pour reporter l’élection. »

Macky Sall ne se reproche rien même le manque de soutien à son candidat. Amadou Ba a été victime des erreurs politiques de son chef de parti. Le peuple en colère contre Macky a sanctionné Amadou Ba dans les urnes. Macky Sall est à l’origine de la défaite de son candidat. Macky Sall s’en va en jetant son parti et sa coalition dans l’opposition. Diomaye devient Président et Amadou Ba est le nouveau chef de l’opposition…Macky Sall ne s’est pas rendu compte de la gravité de la situation. Son parti qu’il n’a pas pris le temps de structurer, va finir en lambeaux. Chaque responsable va vouloir aller de son côté car refusant de se ranger derrière un autre.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn