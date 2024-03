Côte d’Ivoire : Sa fille devient policier…L’homme tue sa femme et se suicide

Le village de Padiegnan, localité située dans la sous-préfecture de Yakassé Feyassé, a été endeuillé. Le nommé Kouadio a tué sa femme Ahou, le dimanche 24 mars 2024, devant ses beaux-parents, avant de se suicider. Ce drame survient quelques jours seulement après la cérémonie de baptême et de remise d’épaulettes des élèves sous-officiers de police de l’école nationale de police d’Abidjan de la promotion 2022-2024 dont fait partie leur fille

Le village de Padiegnan, situé dans la sous-préfecture de Yakassé Feyassé, dans le département d’Abengourou, a été témoin d’une scène tragique, le dimanche 24 mars 2024. Un homme, le nommé Kouadio, acheteur de produits agricoles, a tiré à bout portant sur sa femme Ahou, au domicile de ses beaux-parents, avant de se rendre chez lui pour se suicider.

Selon notre source, ce drame pourrait avoir un lien avec un ‘’goumin’’ mal digéré par l’homme. Autrement dit, une crise de jalousie exacerbée pourrait expliquer l’acte de l’acheteur de produits agricoles dont la femme, dit-on, tenait un restaurant dans le village. A en croire des sources sur place, l’homme a appris que sa femme serait sortie avec un jeune du village, un de ses fidèles clients.

Kouadio aurait rencontré le jeune qu’il soupçonne d’entretenir des rapports avec sa femme bien aimée. Il lui aurait dit qu’il ne voudrait plus le voir auprès de sa femme. L’affaire, dit-on, aurait été réglée.

On en est là quand une bonne nouvelle est annoncée au couple. Leur fille qui fait partie des 2672 sous-officiers (1997 hommes et 675 dames) doit recevoir le jeudi 21 mars 2024 son baptême et ses épaulettes à l’école nationale de police d’Abidjan. C’est pourquoi dame Ahou se rend à cette cérémonie à Abidjan. Après la cérémonie, elle retourne au village dans la soirée du samedi 23 mars 2024, et se rend chez ses parents. Elle ne savait pas que son destin se jouait à ce moment précis.

Le lendemain dimanche 24 mars 2024, on aperçoit Kouadio enfourcher sa moto, avec son fusil calibre 12 en bandoulière. Il prend la direction du domicile de ses beaux-parents avec l’idée d’aller en finir avec celle qui lui a donné une fille devenue sous-officier de la police nationale. Lorsqu’il l’aperçoit, il la vise et appuie sur la gâchette. Une détonation se fait entendre. Ahou est mortellement atteinte.

Son funeste objectif atteint, l’homme enfourche de nouveau sa moto et prend cette fois-ci la direction de son domicile où il s’est finalement suicidé. Padiégnan est actuellement sous le choc.

Source Linfodrome