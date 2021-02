Après sa gifle de Yaoundé, Fally Ipupa lapidé à Douala

Après Cotonou au Bénin, le musicien populaire de la République Démocratique du Congo, Fally Ipupa, était encore sur scène au Canal Olympia, à Douala, au Cameroun. Mais, le spectacle de « l’Aigle Ipupa » a failli être gâché par des jets de bouteilles.

Le musicien populaire de la RD Congo, Fally Ipupa, était encore sur scène au Canal Olympia à Douala au Cameroun. Mais, le spectacle de « l’Aigle Ipupa », s’est tourné en vinaigre. En effet, il s’est énervé sur scène et a pris la décision d’arrêter son concert si on lui jetait encore des bouteilles sur le podium.

Tout au long de sa prestation, hier jeudi, Fally Ipupa interprétait sa chanson « Nairobi », d’un coup, il a arrêté la musique et a tenu des propos piquants en ces termes : « Douala est-ce que ça va ? Écoutez écoutez, il y a des gens qui veulent faire le fou ici, ils lancent les choses, encore un jet de quoi que ce soit, j’arrête et je me barre…ok, faites du bruit pour ceux qui veulent écouter Fally Ipupa. Ceux qui veulent faire le fou, aller de l’autre côté, on n’a pas le temps pour ce genre des conneries ».

La gifle de Yaoundé

Cet incident n’est pas le premier du genre pour la star de la Rumba congolaise. Lors d’une prestation au snack bar Le Chatel dans la ville de Yaoundé au Cameroun, l’artiste musicien Fally Ipupa avait reçu une gifle d’un fan. En effet, cet incident s’était déroulé le 11 mai 2018, avant le concert de Dicap la Merveille au Palais des sports de Yaoundé.

L’auteur de la gifle avait présenté ses excuses à l’artiste musicien congolais Fally Ipupa, devant les caméras au Cameroun. Selon, lui c’était sous l’effet d’excès d’émotions puisque c’était la première fois pour lui de le voir.

Notons que la star de la rumba congolaise, Fally Ipupa, a écoulé tous les tickets de son concert prévu à Douala au Cameroun et fait un guichet fermé.