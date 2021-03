Après xibaaru, une agence de presse encore …cambriolée

Une bande de cambrioleurs écument les groupes de presse. Après le groupe XIBAARU, cambriolé en début décembre 2020 et le journal les Echos et Dakaractu saccagés, ce sont des confrères étrangers qui viennent d’être visités par des indélicats qui ont tout emporté.

Notre consœur Maria Rodriguez, correspondante de l’agence de presse d’Espagne (EFE), a été victime d’un cambriolage à Ouakam, samedi. Les voleurs se sont introduits dans son appartement et ont emporté tout son matériel de travail de bureau et de reportage, d’une valeur de plus de dix mille Euros (6.500.000 FCFA). Elle a déposé une plainte contre X à la Gendarmerie de Ouakam.