La rédaction de Xibaaru victime d’un cambriolage ! (photos)

La rédaction de Xibaaru vient d’être victime d’un cambriolage. Le vol avec effraction a été constaté par l’équipe qui revenait du week-end, ce lundi. Les malfrats ont défoncé les portes et emporter avec eux du matériel de plus d’un million. En effet, des caméras, téléphones et ordinateurs ont été soustraits.

Xibaaru interpelle l’Association des professionnels de la presse en ligne du Sénégal (APPEL), le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de la déontologie dans les médias (CORED) et le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

La rédaction de Xibaaru va porter plainte au niveau de la Gendarmerie de Foire en charge de la zone de la Cité CPI.