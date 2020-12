Revue de presse de la RTS du 14 décembre 2020 avec Sarah Louyah

Sur le plateau de Kinkélibaa de la RTS, c’est Sarah Louyah sur le plateau qui commence la revue de presse de ce lundi 14 décembre 2020 par la flambée des cas de covid-19 et la prise en charge réactivée. Il y a le spectre de la suppression des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, les mesures anti-covid à Dakar et l’approche de Noël qui font aussi l’actu…