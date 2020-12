Covid-19 : Le Gouverneur de Dakar ferme bars et restaurants à…

Les restaurants et les bars de la région de Dakar devront fermer au plus tard à 23 heures et cesser de faire la musique jusqu’à nouvel ordre.

Le gouverneur de la région de Dakar a annoncé, samedi, la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d’ouverture de débits de boissons précédemment accordées sur toute l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué rendu public, le gouverneur a également annoncé la suspension de toutes les autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons antérieurement accordée sur toute l’étendue du territoire régional jusqu’à nouvel ordre.