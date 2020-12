Voici le Sénégalais décédé dans un incendie en Espagne (photo)

Son nom est Baye Gueye, il est l’une des victimes sénégalaises de l’incendie qui s’est déclenché mercredi passé à Badalona.

D’après les informations reçues, le Sénégalais décédé dans l’incendie, est originaire de Diourbel et serait fils unique de sa mère.

En attendant d’autres informations plus complètes et officielles sur le nombre exact des victimes de l’incendie et leur nationalité, HSF présente ses condoléances les plus tristes aux familles des victimes et aux peuples africains touchés par ce nouveau drame.

Toutefois, nous comptons saisir la cour européenne des droits de l’homme afin qu’une enquête très sérieuse soit menée pour situer les responsabilités de part et d’autre.

Boubacar Séye

chercheur en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans frontiéres