Cheikh Ndiaye : « avec Macky, Dakar sera comme Paris »

S’ il y a une chose sur laquelle les dakarois peuvent s’accorder où qu’ils puissent se situer dans la presqu’île, c’est que leur ville, leur région, leur capitale sera comme Paris quand tous ces chantiers qui ont pour noms, Brt, Ter, autoponts, les routes de promovilles seront achevés. Le Président Senghor, en bon sérère visionnaire avait raison en affirmant qu’en l’an 2000, Dakar serait comme Paris. Il savait objectivement que cette réalité serait sous le magistère d’un successeur. Mais lequel ? Il ignorait peut-être que ce rêve serait réalisé par un digne fils du Sine , une synthèse ethnique de par ses origines.

Aujourd’hui, quand on voit se dérouler les activités liées aux chantiers du BRT et la forme que Dakar , à travers son trajet, est en train de prendre, et qu’à l’autre bout , le TER étonne de par sa particularité et son gigantisme dans tous ses aspects, compte non tenu des chantiers de voirie en cours dans la capitale et le tout encadré par les autoponts de la Vdn , de Yoff et de Pikine , achevés ou très avancés, les dakarois ont de quoi être fiers.

Ils ont vu passer trois Présidents mais tous reconnaissent par le bilan tangible et perceptible par la transformation du nez de Cléopâtre ( Pardon ! je veux dire de la face de Dakar) en cours , que le Président Macky SALL, est un bâtisseur inégalable et qui ne se vante point de Son Œuvre.

Même s’il n’est pas encore opérationnel, qui n’est pas fier du TER ? Qui n’est pas fier de l’ l’autopont de la Vdn , de la voie de dégagement qui longe le littoral ? Qui n’est pas fier des grands chantiers d’assainissement en cours dans la capitale ? Qui n’est pas fier du réseau de transport et sa diversité ? Qui n’est pas fier de la ville de Diamniadio, le berceau du rêve sénégalais, qui n’est l’œuvre d’aucune puissance étrangère et qui fait la fierté de toute l’Afrique avec des œuvres de dernière génération ( sphère ministérielle, Dakar Arena, Radisson , Stade Olympique, centre de conférence Abdou Diouf,…).

Personne, sauf ceux qui ne veulent pas voir le Soleil et ses rayons. Les dakarois ont donc eu raison de voter pour le President Macky Sall, le bâtisseur, le réformateur, le Grand Timonier , l’homme à la vision qui se traduit de façon concrète sur le vécu et les conditions de vie des sénégalais. En face, des vendeurs de reve inexpérimentés, qui se forgent des destins présidentiels. A eux, le peuple a légiféré et choisi SEM Macky Sall.. Kouy ligguey , bokoul ak kou yoré lameignam du wax.

Cheikh NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF

CONSEILLER MUNICIPAL