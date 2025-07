Eumeu Sène : «Franc subira sa première défaite…»

Pour son deuxième face à face avec Franc, Eumeu Sène est resté zen. L’ancien roi arènes a fait savoir que malgré son âge, il reste un adversaire redoutable pour n’importe quel vis à vis notamment Franc qu’il considère comme un lutteur pas aussi fort et dégourdi qu’on le pense.

“Le combat approche à grand pas et je suis de plus en plus en confiance. J’aime le défi et le jour du combat saura qui je suis réellement. Franc n’est pas un bon lutteur et jour j il saura il saura qu’il n’est pas à la hauteur. Nos trajectoires sont différentes et j’ai affronté et battu certains des lutteurs de l’arène. S’il plait à Dieu il subira sa première défaite et face à lutteur de Pikine”, a déclaré le pikinois repris par Wiwsport.