Franc répond à Eumeu : « Je vais lui montrer que je suis plus jeune que lui …»

Toujours invaincu après quatorze combats, Franc veut conserver son invincibilité face à Eumeu Sène. Le “Ndiago Or” qui comme à son habitude à mener les débats lors du face à face de ce vendredi dans lequel il a pointé du doigt les faiblesses de son adversaire.

“Le 3 août je vais battre Eumeu Sène. Je ne le crains ni à la bagarre ni à la lutte pure. Et d’ailleurs il n’a jamais réussi à dominer quelqu’un à la bagarre car on se rappelle tous de son combat contre Khadim Ndiaye où il avait déclaré forfait après avoir reçu un coup de poing. Face à Zale Lô il n’a pas réussi à le manœuvrer alors que celui-ci était plus âgé que lui. On dit que c’est le meilleur lutteur de l’arène alors qu’il a le plus grand nombre de défaites”, a-t-il lancé.

Bourreau des lutteurs de Pikine, Franc compte ainsi ajouter Eumeu à son tableau de chasse après Guedj Mbamboulane, Sokh ou encore Ama Baldé. “Je vais lui montrer que je suis plus jeune que lui et qu’il le veuille ou non il va perdre. Le 3 août va sonner comme la fin d’une longue histoire entre nous. Il ma longtemps évité en plaçant ses poulains que j’ai battu. Maintenant il n’y a plus d’échappatoire pour lui” a-t-il ajouté dans des propos repris par Wiwsport.