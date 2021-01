Arrestation de Boubacar Sèye : Adama Gaye réagit !

La justice sénégalaise serait-elle devenue folle? On vient d’annoncer l’arrestation cette nuit de Boubacar Seye d’Horizons Sans Frontières. En espérant qu’il n’a pas commis une faute qui justifierait son arrestation, on peut craindre une nouvelle embardée, un dérapage, une bourde d’une justice fébrile. Qui arrête à tout va, sans aucun respect des règles de droit, dans son acharnement forcené à museler, menacer, martyriser. Au point de transformer le Sénégal en prison à ciel ouvert où nul n’est plus à l’abri…

Jusqu’où ira cette justice folle, sauvage, agitée, intolérante? Tout le monde peut craindre de tomber sous ses serres comme entre les mâchoires d’un fauve déchaîné.

Commentaire d’un anonyme sénégalais, lu, ce matin, sur Seneweb: “Ce régime devient fou: complot, combine, prison, police, menace, detournements, mensonges, trahison des anciens”.

Tout ça sans réaliser la moindre avancée sur le mieux-être des Sénégalais.

Ils ont perdu la tête, dépassés par l’ampleur de leur banqueroute.

Adama Gaye