Arrestation de Ngagne Demba Touré : Les travailleurs de la justice paralysent cours et tribunaux

L’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) a publié aujourd’hui un communiqué demandant la libération sans condition de Maître Elhadji Ngagne Demba Touré, avocat et militant des droits humains.

Selon l’UNTJ, Maître Touré a fait l’objet d’une arrestation ce matin à son domicile. Cette arrestation fait suite, selon le syndicat, à « la traque éhontée » dont l’avocat est victime et qui l’avait contraint à six mois d’exil.

Dans son communiqué, le Secrétariat Exécutif National de l’UNTJ « invite madame le garde des sceaux, ministre de la justice à mettre tout en œuvre pour la libération immédiate et sans condition » de Maître Touré.

L’UNTJ appelle par ailleurs « tous les travailleurs de la justice à un arrêt immédiat de travail et particulièrement aux greffiers d’interrompre les audiences et les interrogatoires en cours et ce, jusqu’à la libération sans délai de notre camarade ».

Cet appel intervient dans un contexte où la liberté d’expression et les droits de la défense sont de plus en plus remis en cause au Sénégal, selon les organisations de défense des droits humains.