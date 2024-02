Liaison maritime Dakar-Ziguinchor : Le bateau reprend service dans un mois

Après près de huit mois d’interruption, la desserte maritime Dakar-Ziguinchor devrait bientôt reprendre, au profit des usagers. Le Consortium sénégalais d’activités maritimes (Cosama), via un communiqué, a informé hier que les navires vont reprendre très prochainement leurs rotations, «interrompues depuis juin 2023 pour des raisons de sécurité». Cela, note le Cosama, «suite aux instructions de Macky Sall, président de la République».

L’opérateur maritime qui exploite les navires Aline Sitoe Diatta, Aguène et Diambogne indique que «présentement, le Port autonome de Dakar a engagé des équipes d’experts divers pour effectuer des travaux de sondages bathymétriques sur le chenal, de balisage de l’embouchure, afin de permettre une reprise des rotations dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité». Et selon le consortium repris par Le Quotidien, «la finalisation de l’ensemble des travaux est prévue, au plus tard, à la fin du mois de mars 2024, pour une reprise effective de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor.

Pour rappel, la liaison avait été arrêtée après des troubles meurtriers à Ziguinchor et dans d’autres villes du pays, consécutifs à une condamnation de l’opposant politique Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l’affaire qui l’opposait à Adji Sarr. Ainsi, la région de Ziguinchor a été coupée du reste du pays, complétement isolée, à cause de cette mesure de suspension des rotations des navires. Toute l’économie de cette région du Sud du Sénégal s’est arrêtée. Des voix se sont ainsi levées pour demander la reprise des rotations. Des milliers de personnes ont signé une pétition en ligne pour réclamer la reprise de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor.

«Nous, usagers du bateau, exigeons la reprise sans délai de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor», indiquait la pétition mise en ligne le 13 octobre 2023, initiée par Xavier Diatta, responsable d’une société agro-alimentaire basée à Ziguinchor. La ministre-conseillère du président de la République, Aminata Angélique Manga, entre autres, avait même plaidé pour la reprise des rotations du navire Aline Sitoé Diatta. Maintenant, les usagers peuvent pousser un ouf de soulagement, en attendant une reprise effective des rotations.