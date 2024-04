Sonko et Diomaye font du Macky…Pastef au pouvoir jusqu’en 2035 ?

Le tandem Bassirou Diomaye Diakhar Faye-Ousmane Sonko est attendu sur plusieurs fronts. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont vendu aux sénégalais un PROJET qui devrait régler tous leurs problèmes. Alors que ledit PROJET n’est pas encore en marche, les patriotes se voient déjà sur les traces de leurs prédécesseurs. Ils veulent faire comme Macky Sall ou alors mieux que l’ancien chef de l’Etat. Ils veulent ainsi s’éterniser au pouvoir. Le parti qui vient d’être d’être réhabilité, vise l’horizon 2025.

A son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall a lancé de grands projets pour, selon son programme. Il a promis de transformer l’économie et d’accélérer la croissance à l’horizon 2035. C’est dans ce cadre qu’il a lancé, dès la prise de pouvoir, le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est « le cadre de référence des politiques de la ‘’gouvernance de Macky Sall’’ visant à conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035 », selon les explications de la présidence de la République à l’époque.

Grâce à cette politique, Macky Sall a laissé un bilan matériel extraordinaire. Il est l’artisan de nombreux grands projets. Une voie que Sonko et Diomaye veulent prendre. Les nouvelles autorités ont mis sur pied un PROJET pour «un Sénégal souverain dans une Afrique en progrès». Les patriotes veulent modeler le pays à leur manière. Malheureusement, ledit PROJET est en gestation. Il ne devrait être opérationnel qu’au troisième trimestre de l’année 2024. Ce PROJET vendu aux sénégalais comme la solution miracle n’est adossé à aucune structuration économique.

Malgré tout, le Pastef espère rester au pouvoir le plus longtemps possible. Ce parti vise plus loin que l’horizon 2035 de Macky Sall. Élu par plus de 54% des sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va diriger le pays jusqu’en 2029. Il demeurera le seul décisionnaire pour les cinq (5) prochaines années. Aidé par Ousmane Sonko, il devra matérialiser le fameux PROJET. Mais les patriotes ne veulent pas lâcher le pouvoir à la prochaine élection présidentielle.

Dans leur logique, le prochain mandat reviendrait à Ousmane Sonko. Les patriotes veulent garder le pouvoir pour au moins vingt (20) années. Après le mandat de cinq (5) ans de Diomaye, le maire de Ziguinchor fera deux (2) mandats de cinq (5) ans soit dix (10) ans au pouvoir. Ensuite, les partisans de Sonko souhaitent ramener Diomaye au pouvoir. Avant de laisser le pouvoir entre les mains d’un autre patriote qui fera cinq (5) ans. Une projection qu’ils veulent réaliser pour barrer la route à Amadou Ba. Qui faut le dire à toutes ses chances d’être le sixième président de la République.

Mais cette prévision des patriotes risque de ne pas se produire de sitôt. Après l’épisode Macky Sall, les sénégalais ont mûri. Tout président élu ne fera qu’un seul mandat. Si durant cette période la personne élue est incapable de faire des résultats, il sera éjecté sans aucune forme de procès. D’ailleurs, Diomaye n’échappera pas à cette réalité. S’il ne peut pas surclasser Macky Sall, il va rendre le tablier. Et il sera impossible à Ousmane Sonko d’être élu. Toute erreur de son poulain durant son magistère va compromettre ses chances pour 2029.

Ousmane Sonko a perdu toute légitimité depuis les événements de mars 2021. Son nom a été traîné dans la boue. Pour faire face à la situation, il s’est radicalisé. Il avait multiplié les appels à manifester. Ses appels ont poussé beaucoup de jeunes dans les rues. Réprimées par le régime de Macky Sall, ces manifestations ont fait plusieurs morts et plusieurs jeunes envoyés en prison. Des morts attribués au régime sortant mais aussi au maire de Ziguinchor qui souvent appelait les jeunes à s’opposer à l’ancien président par la force de la rue. À cause de ses appels à manifester, Sonko est catégorisé comme un leader violent.

D’ailleurs, de nombreux sénégalais avaient peur que Sonko ne prenne le pouvoir. Alors si le maire de Ziguinchor veut changer la donne, il devra faire ses preuves avec le régime de Diomaye. S’il veut poursuivre le projet, il devra être un homme d’Etat. Et non quelqu’un qui va passer son temps à se faire justice. S’il s’aventure sur cette voie, l’horizon 2035 ne sera qu’un rêve utopique !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru