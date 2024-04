Macky Sall n’est plus au Sénégal…Marème et ses enfants sont partis

La grande maison des Sall-Faye l’ancien couple présidentiel de Mermoz qui ne désemplissait jamais, est aujourd’hui vide. Les ballets incessants de véhicules 8×8 et 4×4 des pontes de la République et des chercheurs d’affaires ont fait place à une rue totalement vide. Seul un poste de gardien aux couleurs de la République a remplacé les mini chars de la gendarmerie qui montaient la garde. L’ancien Président a quitté le Sénégal le jour de la prestation de serment de son successeur. La maison est sous haute surveillance et les occupants ont déserté les lieux. L’ancienne Première Dame a aussi quitté le pays…avec ses enfants.

Macky Sall a quitté le Sénégal. Son épouse, l’ancienne Première Dame a quitté le Sénégal bien avant Macky. Elle était à la Mecque ou son mari l’a rejointe après la passation de pouvoir et après avoir remis les clés du Palais à son successeur. Selon une source proche de la famille, les enfants du couple Sall-Faye ont déjà quitté le pays. Macky n’a-t-il pas eu peur du syndrome Karim Wade ? Lui-même avait jugé et condamné le fils de son prédécesseur.

En tout cas, ses enfants avaient fait leurs bagages bien avant qu’il ne passe le témoin à Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi donc, s’être précipité pour faire quitter sa famille hors du Sénégal ? Macky Sall veut-il faire éviter à sa famille le syndrome Karim Wade ? En effet, Karim Wade avait été traduit devant la Cour de répression de l’enrichissement de l’Etat (CREI) où il avait été condamné après la perte du pouvoir par le Parti démocratique sénégalais (PDS).

Macky Sall ne voulait que ses enfants payent les pots cassés comme le fils de Me Abdoulaye Wade. Il a préféré donc prendre les devants pour ensuite faire ce qui est le plus rassurant à ses yeux pour faire faire sortir ses enfants et son épouse du pays. Selon nos sources, une partie de la famille est aux Etats Unis et une autre est installée au Maroc.

Le Président Macky est entre la France et le Maroc. Au Maroc, il possède déjà une résidence. Il en est de même aux Etats-Unis d’Amérique. Macky Sall a préféré mettre ses enfants à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Surtout que son fils Amadou Sall est cité dans plusieurs dossiers du temps où il était Président de la République. Amadou Sall a été souvent accusé d’être celui qui recrutait de gros bras pour casser des manifestants lors des évènements violents qui se produisaient sous le magistère de son père.

Le risque était donc gros de voir son fils Amadou Sall traduit en justice pour répondre de certains faits. Son père Macky Sall a préféré le mettre à l’abri d’une éventuelle poursuite judiciaire. Macky Sall a préféré assurer ses arrières ainsi que ceux des membres de sa famille après avoir quitté le pouvoir.. Aucun membre de sa famille ne va être trainé devant les tribunaux si les nouvelles autorités décidées de le faire. Macky Sall a voulu se montrer prudent.

Il a quitté le pouvoir pour se mettre aussitôt aux services d’Emmanuel Macron en protégeant en même temps sa famille. Macky Sall peut donc se dédier totalement à la France tout en ayant l’esprit tranquille car ayant mis sa famille à l’abri de toutes poursuites judiciaires. Macky Sall avait bien étudié la situation bien avant qu’il ne quitte le pouvoir. C’est dire que la décision de faire sortir famille du Sénégal n’est pas venue d’un coup de tête mais d’un plan mûrement réfléchi.

Macky Sall a évité à sa famille ce qui est arrivé à Karim Wade. Ce dernier paye toujours la condamnation dont il a fait l’objet. Après avoir obtenu la grâce présidentielle et plus tard bénéficié d’une loi d’amnistie le réhabilitant, Karim Wade n’est toujours pas rentré au Sénégal car craignant de faire l’objet d’autres poursuites judiciaires. Il a même préféré voir sa candidature à la dernière élection présidentielle être rejetée plutôt que de rentrer au Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn