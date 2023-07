Arrestation de Sonko : le parti Fulla Ak Fayda salue la fermeté de l’Etat

Après l’arrestation de Sonko, le parti politique Fulla Ak Fayda salut la restauration de l’autorité de l’état et demande la protection des citoyens et de leurs biens dans la sérénité sans faiblesse.

Communiqué

Le vendredi 28 juillet 2023 alors que le bureau politique de notre parti tenait sa rencontre de bureau politique hebdomadaire, nous avons appris l’arrestation du leader du Pastef Ousmane Sonko : Hélas encore un dossier avec une femme.

Le parti politique Fulla Ak Fayda se félicite d’abord du grand succès du Sénégal grâce à la participation remarquable de son excellence le président Macky Sall en Russie lors du sommet Russo/Afrique.

Le parti politique Fulla Ak Fayda salut le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité (FDS) et l’excellence qui centralise la justice sénégalaise.

Nous saluons la capacité de réaction et d’anticipation du procureur de la république face aux menaces de déstabilisations de la cohésion nationale du Sénégal par des réseaux de terroristes et de cellules dormantes de la sous-région.

Ousmane Sonko a finalement reconnu avoir volé par arracher et violenté une femme gendarme.

Conscient que le temps de la justice n’est pas le temps de la politique encore moins celui des manipulations et des mensonges, le parti politique Fulla Ak Fayda salut la restauration de l’autorité de l’état du Sénégal et demande la protection des citoyens et leurs biens dans la sérénité sans faiblesse.

Le parti politique Fulla Ak Fayda félicite la communication très utile du procureur de la république monsieur Abdou Karim DIOUF ce samedi 29 Juillet 2023 qui a finalement mis les pendules à l’heure.

Fait à Pikine le 29 Juillet 2023

Ont signé :

Le président du parti Fulla Ak Fayda

Abdoulaye Mamadou GUISSE



Et

Le vice-président

Idrissa Diop Musicien international