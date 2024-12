Arrivé au pouvoir…Pastef vomit ses défenseurs

Ousmane Sonko de PASTEF a commencé sa véritable bataille contre Macky Sall au lendemain du déclenchement de l’affaire Adji Sarr. Ses appels à la résistance ont eu des conséquences macabres. Des dizaines de morts et des centaines de soutiens de la part de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partis d’opposition. Ousmane Sonko est devenu en l’espace d’un passage dans un salon de massage, l’opposant le plus en vue en Afrique de l’Ouest. Parmi ses soutiens d’hier, ceux qui étaient les plus en vue, sont aujourd’hui les cibles de PASTEF. Comme le dit Hérodote cité par Montesquieu dans l’Esprit des Lois : « Donnez tout pouvoir à l’homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d’attitude ».

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au pouvoir. Ce parti a mis au Palais, le président le jeune de l’histoire du Sénégal et à l’hémicycle, le président le plus jeune de l’Assemblée Nationale. Et ce parti a mis à la primature, le premier ministre (PM) le plus puissant de toute l’histoire politique du Sénégal. Le PM Ousmane Sonko est le leader du PASTEF. Il est l’homme adulé de la galaxie PASTEF. Pour les membres de PASTEF, C’est Ousmane Sonko le vrai président. Les autres sont des prête-noms du président Sonko pour gérer le Palais et l’Assemblée. Et les soutiens à Sonko sont nombreux.

Parmi ses soutiens célèbres, on pouvait compter Alioune Tine, ancien directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Aujourd’hui Alioune Tine est le président fondateur du Think Tank Afrikajom et il est très consulté par les présidents et gouvernement Africain. A côté d’Alioune Tine, il y a le rappeur et activiste très connu, Abdou Karim Gueye, connu sous le pseudonyme Xrum Xax. Ce dernier a soutenu Ousmane Sonko au prix de sa liberté et cela à maintes reprises. Karim Xrum Xax a fait la prison à plusieurs reprises sous le régime de Macky Sall pour avoir défendu le leader du Pastef…Aujourd’hui ces deux souteneurs de Sonko sans dans le viseur de PASTEF.

Le Parti PASTEF est allergique aux critiques. Qui que vous soyez, le PASTEF n’admet aucune critique à l’encontre de son leader Ousmane Sonko. Même si vous étiez un de ses fervents souteneurs, PASTEF vous considère comme un ennemi lorsque vous vous en prenez à leur leader. Pour le PASTEF, « Ousmane Sonko Mou Sell mi (le saint) » est incritiquable, inattaquable et inarrêtable. Et celui qui ose le critiquer, l’attaquer ou l’arrêter est sous les feux des insulteurs et dénigreurs de PASTEF. Et c’est ce qui est arrivé à Alioune Tine et au rappeur Karim Xrum Xax.

Alioune tine

Lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme, organisée par la Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal (CNDHS) Alioune Tine a dénoncé les abus de pouvoir et les dérives liées au contexte politique actuel. « Nous n’avons pas encore tiré les leçons de ce que nous avons vécu. Cela reste crucial pour éviter de retomber dans les mêmes travers ». Ce simple constat d’Alioune Tine a été considéré comme une attaque à l’encontre de Sonko. Et cela a déclenché une vague d’injures à l’encontre d’Alioune Tine. Des extraits pris sur les réseaux sociaux transmis in extenso.

« alioune va te reposer tu auras pas de prétexte pour avoir des financement ou je ne sais quoi quel tensions politique tu baves la hoooo degager barth va dégager point »

« Yaw démal nga nopoulou, c’est fini de s’enrichir du dos des sénégalais. Mieux vaut aller á la retraite »

« de quels abus de pouvoir et dérives parle ce Alioune Tine. Franchement il nous pompe l’air

depuis l’application de la loi constitue un abus de pouvoir. ah j’oubliais ; les robinets sont fermés

depuis l’application de la loi constitue un abus de pouvoir. ah j’oubliais ; les robinets sont fermés Ce Alioune tine est dangereux tout se passe très bien dans notre cher Sénégal… il faut respecter les règles et droits… qui régissent les fondamentaux de la démocratie et le développement… mon cher Alioune respecte les Sénégalais…

Karim Krum Xax

Xrum Xax, a été interpellé par les forces de l’ordre devant l’Assemblée nationale. Krum Xax portait trois questions écrites adressées à plusieurs députés, dont Guy Marius Sagna, Aïssata Tall Sall, Pape Djibril Fall, Maguette Sène, Tafsir Thioye, Mamadou Lamine Thiam et Thierno Alassane Sall. Ces trois questions écrites concernaient l’Abrogation de la loi d’amnistie, la Réforme judiciaire au sein du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) et la dénonciation des coûts exorbitants des soins de santé au Sénégal. Rien de méchant à priori. Mais les partisans de Sonko rejettent toute forme de contestation et de critique. Alors sur les réseaux sociaux, le PASTEF a traité Karim Xrum Xax de fou.

« Je vois un mécontent aigri parce qu’il n’a été casé nulle part par le nouveau régime. Alors puisqu’il veut exister, il le fait à sa manière avec toute la haine possible ».

« la place de ce type n’est ni a la police ni a la prison, il a besoin d’être aide mentalement, il est instable, il connait 2 ou 3 versets de coran et critique ‘est le plus grand musulman du Sénégal et de tous les temps. Comme on dit alkhourane khadioul ci bopou khadj. Vraiment dommage pour lui, il se chamaille avec tous ses compagnons, tous les régimes, tous les dirigeants, il croit vraiment avoir le monopole de la vérité »

« La place de ce gars-là est dans un asile psychiatrique ! On ne pas un laisser n’importe quel pauvre type troubler l’ordre publique parce qu’il se prend pour un illuminé !!! »

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn