Sonko contrôle tout, l’Assemblée et le gouvernement…Diomaye hors circuit

Le Peuple a voulu tout donner à Ousmane Sonko. Et aujourd’hui, Sonko, tout-puissant par la voix du peuple, a droit de vie et de mort sur ses députés, sur son gouvernement et sur le Sénégal. Ousmane Sonko qui dirigeait la liste de PASTEF a été largement plébiscité par le peuple pour tout contrôler. Tous les agissements de Sonko sont faits au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu au suffrage universel, n’a plus besoin de renforcer les pouvoirs de son Premier ministre. Le peuple souverain l’a déjà fait. Il vient de faire radier Barthélémy Dias de l’Assemblée Nationale. Que personne ne s’en offusque. C’est le choix du peuple à travers Sonko.

Le député maire de Dakar, Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, vient d’être radié de l’Assemblée nationale par la majorité des élus. Composé de 130 députés, les élus du Parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’imposent. Ils appliquent à la lettre les directives du président du PASTEF et premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Le peuple les a élus parce qu’il voulait donner une large majorité à Ousmane Sonko pour mener à bien sa politique de rupture. Et aujourd’hui, le PASTEF impose son diktat et se venge sur certains politiciens.

« Espérons que ce n’est pas le tout début de la tyrannie de la majorité » dira Alioune Tine président Fondateur du Think Tank AfrikaJom Center.

Tyrannie ou volonté du peuple ?

Ousmane Sonko est investi par le peuple pour parler en son nom, voter des lois en son nom et agir essentiellement pour le peuple. Toute décision prise par Ousmane Sonko et adoptée par la majorité, sera la volonté du peuple souverain. Certes Alioune Tine a raison de s’inquiéter sur les décisions prises par la majorité. Mais ce sont des décisions voulues par le peuple Sénégalais qui a décidé en toute responsabilité de mettre tout son pouvoir (exécutif et législatif) entre les mains d’un seul parti, Le PASTEF. Ainsi on ne peut pas parler de la tyrannie du peuple mais de la volonté du peuple.

Pour certains Ousmane Sonko a rendu la pièce de sa monnaie à Barthélémy Dias qui avait démis Abass Fall de sa fonction d’Adjoint au maire.

Le mercredi 09 août 2023, la mairie de Dakar a procédé au renouvellement de son bureau municipal pour faire appliquer la décision de la Cour d’appel obligeant le respect de la parité. Abass Fall, responsable Pastef, a été demis de ses fonctions de premier adjoint au maire ce, à la suite de la dissolution de son parti. Il est remplacé par Ngoné Mbengue de Taxawu Sénégal. Dans un post publié sur sa page Facebook, Abass Fall a fait savoir que son éviction du bureau de la mairie de la ville de Dakar n’est pas une actualité.

Sonko contrôle tout

Ousmane Sonko est le chef du gouvernement. Il est le premier ministre et c’est encore lui qui est à l’origine de la majorité écrasante de Pastef à l’Assemblée. Ousmane Sonko contrôle tout ; le gouvernement et l’Assemblée Nationale. Les décisions prises à l’Assemblée nationale par la majorité sont directement dictées par Ousmane Sonko. Et cela à l’insu du président Diomaye Faye. Et aujourd’hui, on assiste à une véritable séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif car celui qui contrôle le législatif n’est pas le président de la république. C’est le premier ministre Ousmane Sonko.

Selon une source fiable, le président de la République n’était pas au courant du projet de radiation de l’ex député Barthélémy Dias. Il l’a appris comme tout le monde, par la presse.

Le président peut contrôler ses nominations lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministre, ses directives, ses voyages et tout ce qui se passe à l’intérieur du Palais. Mais après cela, c’est le Premier ministre qui contrôle tout. Toutes les décisions politiques prises à l’Assemblée sont contrôlées et visées par le PM. Le gouvernement rend compte directement au premier ministre qui est son unique interlocuteur. Le PM est aujourd’hui l’homme fort du pays et le seul qui prend les décisions au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple.

